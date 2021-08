”Tulen sellaisesta perheestä, jossa ajatellaan yleisemmin, että politiikka ei ole jotain, johon lähdetään, vaan politiikka on jotain, johon synnytään”, vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula sanoo Uuden Suomen haastattelussa.

Kansanedustaja Anna Kontula (vas) profiloituu Suomen 2020-luvun poliittisessa kentässä aivan omalle paikalleen: hän sanoo olevansa ”eduskunnan ainoa julkikommunisti”.

Hän myös ilmoittaa avoimesti esikuvakseen kovan linjan sosialistin Rosa Luxemburgin, joka menetti henkensä ensimmäistä maailmansotaa seuranneissa kumouksellisissa olosuhteissa Berliinissä vuonna 1919.

Kontulan mukaan on väärinkäsitys ja amerikkalaista propagandaa, että on kommunistisia valtioita. Kommunistisen puolueen johdon autoritäärisesti hallitsemaa Kiinan kansantasavaltaa hän pitää esimerkiksi lähinnä ”kapitalistisena diktatuurina”.

Politiikan ohella Anna Kontula on mukana pääomavaltaisessa toiminnassa, sillä hän omistaa sijoitusasuntoja, joita hän vuokraa eteenpäin. Näitä asuntoja on kolme, mutta omistussuhteiden ja muiden järjestelyjen vuoksi hän laskee, että hänellä on vuokrattuna 1,99 sijoitusasuntoa Tampereella ja Helsingissä.

Vuokratuottoa Kontulalle kertyy asunnoista vastike-, laina- ja remonttikulujen jälkeen runsaat 400 euroa kuukaudessa.

Katso Kontulan videohaastattelu: