Ymmärrystä. ”Emme me voi vaatia häneltä ratkaisuja”, sanoo Wallenbergien suvun päämies Jacob Wallenberg ilmastoaktivisti Greta Thunbergista.

Ruotsalaisen pankkiirisuku Wallenbergien nykyinen päämies, sijoitusyhtiö Investorin hallituksen puheenjohtaja Jacob Wallenberg puolustaa tiukasti maanmiestään, 17-vuotiasta ilmastoaktivisti Greta Thunbergiä Davosin talousfoorumissa. Wallenbergin mukaan Thunbergia kritisoidaan epäreilulla tavalla.

Tiistaina maailman rahaeliitille puhunut Thunberg sätti miljardöörejä ja päättäjiä kovin sanoin siitä, että ”käytännössä mitään ei ole tehty” ilmaston ja ympäristön puolesta.

”Talomme on yhä tulessa ja teidän kyvyttömyytenne tehdä mitään ruokkii vain liekkejä”, Thunberg sanoo.

Wallenberg toteaa Svenska Dagbladetille, että Thunbergin sanat pitää ottaa vakavasti.

”Hänellä on suuri vaikutus täällä kaikkiin, joiden kanssa olen keskustellut. Hän on relevantti, kertoo mielipiteensä ja osoittaa sormella päätöksentekijöitä. On meidän tehtävämme pystyä vastaamaan kysymyksiin ja eri näkökohtiin”, Wallenberg sanoo lehdelle.

Hän kertoo kuitenkin kuulevansa toistuvasti kritiikkiä siitä, että Thunberg ei esitä mitään ratkaisuja ongelmiin.

”Emme me voi vaatia häneltä ratkaisuja. Herran tähden, miksi meidän pitäisi niin tehdä?”

”Ei hänellä pidä olla mitään ratkaisuja. Hän haastaa ja panee muut selkä seinää vasten löytämään ratkaisuja. Sitä pitää kunnioittaa”, sanoo Wallenberg.

