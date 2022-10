Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoo norjalaisen Dagbladetin haastattelussa pitävänsä Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä puolustusliitossa jo varmana, vaikka Turkki ja Unkari eivät vielä ole ratifioineet jäsenyyttä.

”Ruotsi ja Suomi liittyvät Naton jäseniksi. Nato teki Madridin huippukokouksessa kesäkuussa historiallisen päätöksen, kun kutsuimme Ruotsin ja Suomen jäseniksi ja allekirjoitimme liittymispöytäkirjan. Kaikkien maiden parlamenttien on ratifioitava pöytäkirja, ja se myös ratifioidaan. Olen varma, että niin tapahtuu”, hän vakuuttaa.

”Tiedän, että Suomi ja Ruotsi ovat hyvin sitoutuneita Turkin kanssa tehdyn sopimuksen toimeenpanossa. Myös muun muassa yhteistyössä terrorismia vastaan”, Stoltenberg jatkaa.

Hän pitää Suomen ja Ruotsin liittymistä Natoon erittäin merkittävänä askeleena.

”Se on tärkeää koko Natolle sekä myös Ruotsille, Suomelle ja Norjalle. Ja se johtaa historiallisen tiiviiseen puolustusyhteistyöhön Pohjoismaissa. Se on jotain, mitä meitä on puuttunut useiden satojen vuosien ajan.”

Stoltenberg kuvailee samalla sekä Euroopan että Pohjois-Amerikan olevan uuden ja vaarallisen tilanteen edessä.

”Vastassamme on monia erilaisia uhkia samaan aikaan. Kylmän sodan aikana kohtasimme yhden suuren uhan, Neuvostoliiton. Nyt elämme epävarmempaa aikaa, jolloin joudumme elämään sekä aggressiivisemman Venäjän, terroriuhan että kyberuhkien kanssa.”

Stoltenberg varoittaa haastattelussa myös Kiinasta, jonka presidentti Xi Jinping vihjasi viimeksi sunnuntaina voimankäytöstä Taiwanissa.

”Valitettavasti emme elä maailmassa, jossa voisimme osoittaa yhden pääuhan. Naton tarkoitus on estää sota, säilyttää rauha ja sen teemme toimimalla yhdessä.”

