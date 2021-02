Vaikka koronatilanne on pääkaupunkiseudulla nopeasti pahentunut, ja käyttöön tulevat järeät sulkutoimet, eivät aiemmin tehdyt päätökset rajoitusten asteittaisesta avaamisesta ole tähän syynä. Näin vakuutti pormestari Jan Vapaavuori tiedotustilaisuudessaan tänään.

”Nuorten harrastustoiminnan asteittaisella avaamisella on ollut korkeintaan marginaalinen rooli koronatartuntojen lisääntymisessä. Samaan aikaan nuoret ovat kärsineet eniten koronarajoituksista”, Vapaavuori sanoi.

Pääkaupunkiseudun kaupungit päättivät tammikuun lopussa sallia alle 20-vuotiaiden harrastustoiminnan rajatun avaamisen. Samassa yhteydessä päätettiin myös toisen asteen osittaisesta palaamisesta lähiopetukseen maaliskuun alussa. Tämä päätös ei ehtinyt tulla voimaan, kun se oli jo tällä viikolla peruttava.

Pääministeri Sanna Marin (sd) arvosteli pääkaupunkiseudun tammikuista päätöstä vastuuttomaksi. Vapaavuori iski tänään takaisin.

”Rouva pääministeri, toivon, että lopettaisitte pääkaupunkiseudun ja sen lasten syyllistämisen. Se ei perustu faktoihin eikä edistä yhteishenkeä”, Vapaavuori sanoi.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas) totesi torstaina, ettei uusia lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia enää aseteta maaliskuun jälkeen.

”Minä en uskalla tällaista luvata. Mutta toki toivon, että olen väärässä”, Vapaavuori sanoo.

Hän myöntää, että koronatilanne on Helsingissä vakava. Viimeisen kolmen päivän aikana positiivisten testien osuus kaikista testeistä on 5,4 prosenttia. Brittivariantin osuus näistä on jo noin puolet.

Vapaavuori muistutti, että Helsinki ja koko Suomi on pärjännyt koronakriisissä suhteellisen hyvin, vaikka rajoituskeinot ovat olleet maltillisempia kuin useissa muissa maissa.

”Keskeinen syy on yhteiskuntamme yleiset vahvuudet. Fyysisesti olemme saari Keski-Eurooppaan nähden, mikä on antanut varautumisaikaa”, Vapaavuori sanoo.

Hän pitää harmillisena asiana sitä, ettei rajoja saatu tarpeeksi aikaisin kiinni. Hintaa siitä maksetaan nyt erityisesti rakennustyömailla. Lisäksi nuorison keskuudessa esiintyy taisteluväsymystä.

”Olisi kuitenkin ollut naiivia kuvitella, ettei koronan toinen aalto tulisi vakavana myös Suomeen”, Vapaavuori sanoo.