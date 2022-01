Sdp:n veroekspertti, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ehdottaa maanantain Kauppalehdessä, että listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta kiristettäisiin ja työn verotusta kevennettäisiin noin 400 miljoonalla eurolla joka vuosi.

Suomen Yrittäjien (SY) pääekonomisti Mika Kuismanen jakaa Harakan toiveen työn verotuksen alentamisesta, mutta Harakan esittämät keinot ovat hänen mielestään väärät.

Kuismanen viittaa muun muassa OECD:n selvitykseen, jonka mukaan talouden kasvun kannalta haitallisimpia veroja ovat ansiotuloverotus, pääomaverotus ja yhteisöverotus.

Väärin laskettu

Kuismanen ei hyväksy Harakan laskelmia listaamattomien yritysten verotuksesta.

Harakka vertaa listaamattoman yrityksen omistajan yhteisöveron jälkeen maksamaa 7,5 prosentin osinkoveroa piensijoittajan pörssiosakkeiden osingoista maksamaan 25,5 prosenttiin ja vihjaa sen olevan yksi tuloerojen syy.

Kuismasen mukaan oikea vertailutaso olisi yrittäjän maksama noin 26 prosentin kokonaisvero.

”Tilastot eivät tue hirveästi sitä, että tuloerojen kasvu olisi meillä Suomessa ollut suuri ongelma”, Kuismanen sanoo.

Harakka haukkuu väärää puuta

Kuismanen kysyy, onko listaamattomien yhtiöiden voitonjaon verotus ydinkysymys verotulojen koon tai työpaikkojen ja kasvun kannalta.

”Kiistattomasti se, että meidän verojärjestelmä palkitsee yrittäjää riskinotosta, luo tähän kansantalouteen yrittäjyyttä ja vaurautta ja sitä kautta kykyä palkata ihmisiä, jotka maksavat myös veroja.”

Fiskaalisesti paljon suurempia kysymyksiä ovat Kuismasen mielestä arvonlisäverojärjestelmä tai esimerkiksi yleishyödyllisten yhteisöjen veroetu.

”Miksi Harakka ei puutu erilaisten jäsenmaksujen verovähennyksiin? Niiden kohdalla voidaan aidosti kysyä, ovatko nämä porsaanreikiä meidän verotuksessa”, Kuismanen sanoo

”Miksi Harakka ei puutu erilaisten jäsenmaksujen verovähennyksiin?”

Viron veromalli ei sovi Suomeen

Kuismasen mukaan Harakka on oikeassa siinä, että Viron veromalli on sopimaton Suomeen. Verojärjestelmä on kokonaisuus, ja Viron veromallissa tulee myös oikeudellisia asioita vastaan.

Osa yrittäjistä haikailee yhä Viron veromallin perään, mutta se tie on Kuismasen mukaan kuljettu.

Harakan avaus ideologinen

Kuismasen mukaan on hyvä asia, että verojärjestelmästä keskustellaan.

Suomen Yrittäjät on ollut muun muassa valmis viilaamaan yritysten voitonjakojärjestelmää siihen suuntaan, että se ei riippuisi niin paljon yrityksen nettovaroista.

Harakan kirjoitus on Kuosmasen mukaan hyvin ideologinen ja siitä on jätetty hänen mielestään tarkoituksella pois tärkeitä näkökohtia.

Siinä on myös loogisia ongelmia.

Harakka perää kirjoituksessa, että ”jääköön sikseen hedelmätön identiteettikina, ja edetään järkevälle verolinjalle”.

”Minusta Harakka sortuu identiteetteihin ja ideologioihin aika voimakkaasti kyllä itse”, Kuismanen sanoo.

Kuismanen uskoo, että Harakan avaus on tehty tulevia vuoden 2023 eduskuntavaaleja silmällä pitäen. Nykyhallituksella ei ole edes aikaa toteuttaa enää isoa uudistusta.

