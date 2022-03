Sota on mielipuolista ja hirvittävää, mutta se on myös kannattavaa liiketoimintaa. Asekauppiaiden lisäksi tilipussiaan kartuttavat palkkasotilaat. Aktiiviuransa suorittaneelle sotilaalle rahallinen korvaus on jopa viisinkertainen verrattuna leipätyöhön valtion armeijassa.

