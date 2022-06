Venäläisjoukkojen hallinta kiivaiden taisteluiden kohteena olevasta Severodonetskin kaupungista on heikentynyt, amerikkalaiskanava CNN kertoo.

Luhanskin alueellisen puolustushallinnon johtaja kertoo Telegram-päivityksessään, että Severodonetskista kuuluu ”hyviä uutisia”.

”Armeijamme on puhdistanut puolet kaupungista. Puolet kaupungista on puolustajan hallussa”, raportin ydin kuuluu CNN:n mukaan.

Venäjä ehti aiempien raporttien mukaan jo vallata noin 80 prosenttia kaupungista, mutta Ukraina on iskenyt takaisin onnistuneella vastahyökkäyksellä. Severodonetsk on viime viikkoina ollut Venäjän hyökkäyksen keskipiste, johon on keskitetty jatkuvaa tykistö- ja muuta tulitusta. Nyt ukrainalaiset ennakoivat tykistön käytön jälleen yltyvän.

Ukrainan mukaan Venäjä on hyökännyt kiivaasti myös Slovjanskin seudulla Donetskissa. Ukrainan mukaan sen armeija on kuitenkin onnistunut pysäyttämään hyökkäykset ja hyökkääjä ”on kärsinyt merkittäviä joukkojen sekä kaluston menetyksiä”.

Venäjä jatkoi viikonloppuna myös ohjusiskujaan kohdistaen iskuja muun muassa pääkaupunki Kiovan lähistölle ”infrastruktuurikohteisiin”. Rannikon Mykolajivissa tuhoutui viljavarasto. Ukraina kertoo myös ilmapuolustuksensa onnistuneen torjumaan neljä ohjusta, jotka oli ammuttu Mykolajivia kohti.

LUE SEURAAVAKSI: