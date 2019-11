Edullisempaa omistusasumista tukemaan perustettu Helsingin hitas-järjestelmä on saanut viime aikoina kritiikkiä.

Edullisempaa omistusasumista tukemaan perustettu ja helsinkiläisten veronmaksajien kustantama Helsingin hitas-järjestelmä on saanut viime aikoina kritiikkiä. Helsingin kaupunginvaltuutetun Otto Meren (kok) aloitteessa esitettiin koko hitas-järjestelmän lakkauttamista. Kokoomuksen mukaan hitas on auttanut hyväosaisia, jopa rikkaita. Vasemmistosta taas kyseenalaistettiin, että hitas olisi auttanut rikkaita ja sen puolustettiin mahdollistavan keskituloisten omistusasumista.

Hitas-omistajat sisältävän Helsingin kaupungin rekisterin mukaan jotkut ovat kahmineet itselleen suuren määrän hitas-asuntoja. Kyseessä voi olla asuntosijoittajalle hyvä diili, kun hitas-järjestelmän ansiosta voi olla mahdollista hankkia asunto alle markkinahinnan ja vuokrata se eteenpäin markkinahintaan.

Yritysvalmennusta tarjoavan yhtiön toimitusjohtajana toimiva mies omistaa hitas-asuntoja rekisterin tietojen mukaan peräti kymmenen. Hänen veronalaiset tulonsa olivat viime vuonna 120000 euroa.

Toiseksi suurin määrä on 62-vuotiaalla sijoittajalla, jolla on hitas-asuntoja rekisterin mukaan yhdeksän. Hän tienasi verotietojen mukaan viime vuonna lähes 300000 euroa, josta oli pääomatuloja noin 175000 euroa. Mies pitää hitas-asuntojaan vuokralla. Hän on sijoittanut muihinkin asuntoihin kuin hitas-järjestelmään kuuluviin.

”Olen lähtenyt nollasta liikkeelle, ja olen pitkän ikäni sijoittanut tulojani asuntoihin”, hän kertoo.

Hän kertoo Talouselämälle olevansa kohtuullisen tyytyväinen hitas-asuntoihinsa sijoituskohteina, koska asuntojen hinnat ovat nousseet pääkaupunkiseudulla huomattavasti.

”Ne ovat olleet hyviä sijoituksia”, mies sanoo.

Hän kertoo ymmärtävänsä kritiikkiä, joka kohdistuu siihen, että hitas-järjestelmää käytetään asuntosijoittamiseen.

”Ymmärrän sitä. Olen kuitenkin toiminut lakien ja asetusten mukaisesti.”

Kahdella henkilöllä oli omistuksessa rekisterin tietojen mukaan kuusi hitas-asuntoa. Heistä toinen on osakkaana sijoitusalalla toimivassa yhtiössä ja toinen johtajana koulutusalalla. Ensin mainitun tulot olivat viime vuonna noin 180000 euroa ja jälkimmäisen noin 110000 euroa.

Kahdella henkilöllä oli viisi hitasta. Molemmat ovat yrittäjiä. Toinen heistä heistä tienasi viime vuonna yli 140000 euroa. Toinen heistä on kirjoilla Luxemburgissa.

11 henkilöä oli merkitty neljän tai kolmen hitas-asunnon omistajaksi. Heidän joukossaan oli muun muassa yrittäjiä ja useita toimitusjohtajia.

Kaksi hitas-asuntoa omistavia oli huomattavasti enemmän. Ylivoimaisesti suurin osa rekisterin runsaan 14000 hitas-asunnon omistajista omisti kuitenkin niitä vain yhden.

Helsingin kaupungin mukaan on mahdollista, etteivät kaikki hitas-omistajien rekisterin tiedot ole ajan tasalla.

Uusia hitas-kohteita koskee omistamisrajoitus, jonka mukaan ostajalla tai hänen kotitaloudellaan ei saa olla muita hitas-asuntoja. Ostajan on luovuttava aiemmista hitas-asunnoista uudiskohteen valmistumiseen mennessä. Vanhojen hitas-asuntojen jälleenmyynnissä ei ole samaa rajoitetta.

”Kun asunnon ostaneet yksityishenkilöt jälleenmyyvät niitä, ei ole enää omistamisrajoitusta”, kertoo Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tiimipäällikkö Marjo Tapana.

Helsingin kaupunki antaa alennuksen hitas-taloyhtiöden tonttivuokraan ja niiden asuntojen myyntihinnalla on enimmäisraja. 30 vuoden kuluttua taloyhtiön valmistumisesta se voi hakea vapautusta hitas-järjestelmästä, minkä jälkeen asunnot voi hinnoitella vapaasti.

Kaupunginvaltuutettu Otto Meren (kok) aloite hitas-järjestelmän purkamiseksi ei mennyt läpi.

Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo huomautti Helsingin kaupunginvaltuuston keskustelussa, että hitas on mahdollistanut sekoittavan asuntopolitiikan Helsingissä.

”Enemmän hitaksessa on kyse laajemmasta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja segregaation ehkäisystä”, Honkasalo sanoi..

”On tärkeää, että mahdollistamme myös keskituloisille asunnon omistamisen”, Honkasalo sanoi.

Hitas-periaattein on tähän vuoteen mennessä rakennettu kaikkiaan 24170 asuntoa.

Uudet Hitas-asunnot ostetaan suoraan rakennuttajilta. Rakennuttaja valitsee ostajat arvonnalla.

