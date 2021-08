Kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen katsoo, että tasavallan presidentti Sauli Niinistön ehdottamalle koronanyrkille olisi Suomessa ollut tarvetta. Niinistö esitti ajatuksensa kriisiryhmästä heti koronapandemian alussa viime vuoden maaliskuussa.

”Koronaviruksen ilmaantuvuusluvun kasvu ja uudelleen vahvistunut leviäminen keskellä kesää oikeuttavat tiukkaan kannanottoon: Suomen hallitus on jo toistamiseen epäonnistunut koronapolitiikassaan. On pakko sanoa ääneen, että Presidentti Sauli Niinistön ehdottama koronanyrkki olisi tarvittu. On uskottavaa, että Niinistön koronanyrkki olisi saanut lainsäädännön muutoksiin sellaista ripeyttä, jolla yhteiskunnan normaalit toiminnot olisi voitu ylläpitää laajemmin”, Kanniainen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän muistuttaa, että jokainen virusaalto on tullut Suomeen ulkomailta ja moittii Sanna Marinin (sd) hallituksen toimia suorin sanoin.

”Vaikka vuosi oli kulunut koronapandemian käynnistymisestä hallitus ei kyennyt tuottamaan lakiesitystä siitä, miten Suomeen saapuvia estetään tuomasta virusta. Laittomuuksiin ei olisi tarvittu mennä. Viivyttelyn johdosta rajat vuotivat lentoasemilla, satamissa ja Torniossa. Vaikka Suomen ilmaantumisluku saatiin sittemmin kiitettävästi alentumaan, on silti hyvä muistaa, että Suomi on harvaan asuttu maa ja se on pääselitys. Virusten korkea ilmaantuvuus tiheämmin asutulla pääkaupunkiseudun alueella tukee käsitystä siitä, että asukastiheydellä on merkitystä.”

Kanniainen ottaa esiin myös koronapassin, joka on jo käytössä useissa Euroopan maissa, esimerkiksi Tanskassa, Italiassa, Ranskassa, Espanjassa, Kreikassa, Irlannissa, Britanniassa, Kroatiassa, Itävallassa sekä Belgiassa. Suomessa hallitus aloitti koronapassin käyttöönoton valmistelun toden teolla vasta tällä viikolla.

”Hallituksen viivyttelystä johtuen koronavirus ei ole Suomessa hallinnassa. Tuudittautuminen väestön vastuullisuuteen oli hyväuskoisuutta ja äänestäjien mielistelyä”, emeritusprofessori kirjoittaa.

Kanniainen arvioi, että globaalisti pandemiassa pahin voi olla vasta edessä.

”Rokotteet auttavat, mutta kilpavarustelu virusmutanttien kanssa on jatkuva. Taistelun voitto ei tarkoita sitä, että sota olisi voitettu, kuten tämä kesä on osoittanut. On turha odottaa, että edes Eurooppa saisi laumasuojan. Virus on nokkela kehittämään uusia variantteja. Seuraavaksi on vuorossa epsilon-variantti. ”

Vesa Kanniainen esitti kovempia koronatoimia myös toukokuun alussa. Hän vaati tuolloin hallitusta tuomaan viipymättä käyttöön vaatimuksen negatiivisesta ennakkotestitodistuksesta tai rokotustodistuksesta.

LUE SEURAAVAKSI: