Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS pitää koronaviruksen mutatoituneita variantteja käännekohtana koko pandemiassa. HUS kertoi Suomen muuntovirustilanteesta tiedotustilaisuudessaan perjantaina.

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen korosti tilaisuudessa, että virusmuunnoksiin ”puututaan hyvinkin vakavalla asenteella”.

Virusvariantin tartuntoihin ja altistumisiin sovelletaan tiukennettuja karanteenikäytäntöjä: altistumisissakin on voimassa ”erittäin tiukka karanteenimääräys” eli altistunut määrätään kymmenen vuorokauden sijasta 14 vuorokauden kotikaranteeniin. Jos taloudessa on altistuminen ja yksikin asukkaista sairastuu, karanteeni venytetään kolmeen viikkoon. Karanteenissa olevan tulee pysyä erossa muista kotitalouden asukkaista.

Syy suhtautumiseen on Ison-Britannian esimerkki. Sikäläinen virusvariantti on lisääntynyt reilun kahden kuukauden aikana niin, että uusi variantti aiheuttaa 60 prosenttia kaikista Britannian tartunnoista. Terveydenhuollon kantokyky on ylikuormittunut erityisesti Lontoon seudulla.

Myös Irlannissa tapausmäärät ovat nousseet erittäin jyrkästi osin virusmuunnoksesta johtuen.

Muuntuneen viruksen tartuttavuus on 50–70 prosenttia suurempi kuin aiempien versioiden.

”Tämä on ihan selvästi käännekohta koko pandemiassa”, Ruotsalainen sanoi.

Hän viittasi virusvarianttien lisäksi siihen, että koronarokotukset ovat alkaneet ja laumasuojaa yritetään parhaillaan luoda. Maailman terveysjärjestö WHO tosin on varoittanut, että laumasuojan syntymisessä voi kestää ensi vuoteen.

”Sen takia täytyy sinnitellä vielä rokotusten ajan, jotta laumasuoja saadaan vallitsevaksi, jolloin me pääsisimme ulos pandemiasta”, Ruotsalainen sanoo.

Hän totesi, että WHO:n ohjeen mukaan rajoituksia on nyt ”noudettava tarkemmin, jotta viruksen leviämistä voidaan hidastaa, jotta rokotteet antavat meille laumasuojaa”. Rajoituksia ei voida nyt purkaa tai keventää.

Virusvariantin tartuntaketjuja Suomessakin

Suomessa on 13. tammikuuta mennessä todettu 61 virusvariantin aiheuttamaa tartuntaa, joista valtaosa on Ison-Britannian varianttia ja vain kaksi Etelä-Afrikan muunnosta. Kaikkia tapauksia ei ole voitu jäljittää ulkomaanmatkoihin.

Muuntovirukset ovat aiheuttaneet Suomessa jo laajojakin tartuntaketjuja.

”Meillä on ollut Suomessa tartuntaketjuja, joissa UK-varianttiin sairastunut on tartuttanut jopa 28 ihmistä. On ollut yksi nuorisoketju, yksi yksityistilaisuusketju, yksi työpaikan ketju”, Ruotsalainen listasi.

Tanskassa on pohjoismaista eniten muuntovirusta, ja maassa ennustetaan sen olevan ”vallitseva” koronamuoto helmikuuhun mennessä.

Tanskassa on myös tuotettu ”karkea” laskelma, jonka mukaan Suomen 61 muuntuneen viruksen havaintoa voisivat todellisuudessa tarkoittaa 549 virusvarianttitapausta.

”Tanskalaisen laskentamallin perusteella Suomessa voisi pian olla jopa 550 virusvarianttitapausta”, tviittaa HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Isoon-Britanniaan, Irlantiin ja Etelä-Afrikkaan ei tule matkustaa ja muukin matkailu tulee supistaa vain aivan välttämättömään, HUS kuten myös THL ohjeistavat.

