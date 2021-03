Jo pitkään julkisuudessa esillä ollut erikoinen rajatestauksen tilanne puhutti jälleen eduskunnassa tiistaina. Hallitus alkoi jo viime syksynä sorvata niin sanottua tule ja testaa -mallia ja myös pakollisista koronatesteistä maahantulijoille on ollut epäselvyyttä.

Aluehallintovirasto avi kertoi maanantaina muuttavansa linjaansa koskien massatestejä. Jatkossa aluehallintovirastot voivat yksilökohtaisten päätösten lisäksi määrätä yhdellä päätöksellä useita henkilöitä terveystarkastukseen eli käytännössä koronatestiin. Avin mukaan linjanmuutos johtuu perustuslakivaliokunnan kannasta, että massatestit ovat mahdollisia jo nykyisenkin lain puitteissa.

Tiedotteen mukaan aluehallintovirastot ovat aiemmin nojanneet päätöksissään sosiaali- ja terveysministeriö STM:n ohjaukseen. Häkkäsen mukaan STM ei ole ohjannut aveja massatestipäätöksiin.

”Nyt kun täällä kuuntelee ministerin puheenvuoroa siitä, että kyllä hallitus olisi halunnut pistää rajalle pakkotestauksen, niin vähän erikoiseen valoon tämä lausunto tulee, koska eilen aluehallintovirastot julkaisivat tiedotteen, jossa aluehallintovirastot sanovat, että STM on koko kriisin ajan ohjauskirjeillään ohjeistanut vapaaehtoiseen testaamiseen. Kävin nämä STM:n ohjauskirjeet vielä aamulla läpi. Yhdessäkään ohjauskirjeessä ei velvoiteta tai ohjata selvään pakkotestaukseen”, kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Antti Häkkänen sanoi tiistaina eduskunnassa.

Häkkänen on myös varapuheenjohtaja perustuslakivaliokunnassa, joka siis juuri totesi, että massatestit ovat mahdollisia nykyisenkin lain puitteissa. Tätä näkemystä myös hallituksen ministerit ovat tuoneet julkisuuteen.

”Siis valtioneuvoston tahtotila: julkisuudessa väitetään, että pakkotestaukset olisi pitänyt laittaa, mutta ohjauskirjeistä tätä ei löydy”, Häkkänen ihmetteli.

”Mitä tulee näihin rajoihin, on sanottava teille, että itse olisin toivonut, jos olisin saanut yksin päättää, että elokuussa olisi vedetty rajat kiinni. Sellaista mahdollisuutta ei ollut, mutta tämä muuntovirus antoi sen mahdollisuuden, että tämä toimi katsottiin täysin välttämättömäksi, minkä johdosta rajaliikenteen volyymia laskettiin niin, että kaikkien suomalaisten ohjaaminen testaukseen on mahdollista”, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) oli aiemmin sanonut keskustelussa.

Hallituksesta on pääministeri Sanna Marinia (sd) myöten vieritetty syytä eduskunnalle siitä, että testaa ja tule -malli ei ole edennyt. Perustuslakivaliokunta kuitenkin taannoin palautti esityksen hallitukselle siksi, että se oli täysin puutteellisesti valmisteltu. Valiokunta näki, että tällainen lainsäädäntö olisi syytä kuitenkin säätää.

Iltalehti kertaa koko rajaturvallisuusasiaa analyysissaan ja kertoo, että pääministeripuolue sdp vierittää vastuuta asiassa hallituksen kakkospuolueelle keskustalle. Kyse on matkailusta. Keskusta on puolustanut Lapin matkailun tilannetta voimakkaasti ja ristiriidat ovat läikkyneet julkisuuteen asti.

Iltalehti kertoo hallituksen olleen sisäisesti erimielinen muun muassa siitä, mistä maista Suomeen saisi matkustaa. IL kertoi syksyllä, että keskusta uhkasi asiassa jopa hallituserolla.

IL:n mukaan kyse on myös STM:n toiminnasta. IL:n mukaan kirjallista ohjeistusta ei paikallistasolle STM:stä annettu, koska hallitus oli sisäisesti erimielinen siitä, millainen tuon ohjeistuksen pitäisi olla. Näin ollen STM:lläkään ei ollut painetta tarkentaa suhtautumistaan.

Ministeri Kiuru viittasi tiistain eduskuntakeskustelussakin ”kaikkiin maailman maihin”.

”Tässä mallissa, joka nyt tulee eduskunnasta läpi, kaikki rajalta tulevat ohjataan testiin. Me ollaan käyty nyt julkisuudessa keskustelua siitä, voidaanko ottaa ennakkotestitodistus huomioon, ja tässä valiokunnan puheenjohtaja hyvin tätä avasi. Jos me edellytämme, että kaikilta maailman mailta vaaditaan ennakkotestitodistus, mutta ei silti ohjata testiin, niin sellainen malli on löysempi kuin tänään esittelyssä oleva malli”, Kiuru sanoi.

Kiuru myös antoi ymmärtää, että massatestiasiassa kyse on nimenomaan avin tulkinnasta, ei STM:n.

”On selvää, niin kuin olette nähneet julkisuudessa, että tästä on toimivaltaisella, itsenäisellä viranomaisella erilainen näkemys kuin monilla muilla yhteiskunnan tahoilla, ja nyt perustuslakivaliokunta on viimein tämän näkemyksen sinetöinyt. Me olemme olleet sen näkemyksen vallassa viimeiset kuukaudet, että avi ei tee näitä massapäätöksiä, tulkiten tätä toimivaltaisena viranomaisena niin kuin päättää”, Kiuru sanoi.

Eduskunnassa hieman epäselvyyttä oli myös siitä, miksi hallitukselta ei ole tulossa varsinaista esitystä ennakkotestaamisesta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, keskustalainen Markus Lohi, vielä erikseen korosti, ettei hallituksen esitystä tarvita. Sote-valiokunta edellyttää hallitukselta kuitenkin ”maahantulon menettelyn” luomista seuraavalla lausumalla:

”Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömiin toimiin luodakseen maahantuloon menettelyn, joka estää yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ja samalla huomioi jatkossa kasvavat liikennemäärät rajaliikenteessä. Tällaisen ennakkotodistuksiin perustuvan mallin käyttöönoton jälkeen pakolliset terveystarkastukset voitaisiin selkeästi kohdentaa henkilöihin, joilla ei ole osoittaa riittäviä todistuksia negatiivisesta covid-19-testituloksesta, annetusta rokotuksesta tai covid-19-taudin sairastamisesta.”

”Haluan korostaa, että tämä lausuma ei sisällä vaatimusta, että hallituksen pitäisi välttämättä tuoda lakiesitys eduskuntaan, vaan riittää, että ryhdytään toimenpiteisiin, että tällainen menettely syntyy”, Lohi sanoi.

