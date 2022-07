Kuva: -

Asuin alkuvuoden Italian Milanossa. Kaupunki on ilmanlaadultaan Euroopan saastuneimpia. Milanon keskustassa autoillaan edelleen runsaasti ja Helsingistä katsottuna keskustan katuparkkipaikkojen määrä tuntuu absurdilta. Kesän alettua pääsin nopeasti tutustumaan siihen, millaista sääntelyä haastavista sää- ja ilmasto-olosuhteista seuraa.

Kaupungissa on säädökset sille, mistä päivästä lähtien ilmastointia ja ilmalämpöpumppuja saa käyttää. Sääntelyllä pyritään viivyttämään mahdollisimman pitkälle sitä hetkeä, kun kaikkien keskustan talojen ilmastointilaitteet alkavat puskea ylimääräistä kuumaa ilmaa pihalle jo valmiiksi kuuman ilman sekaan. Lämpötila nousi yli 30 asteeseen useasti jo toukokuussa, mutta omassa asunnossani ilmalämpöpumpusta sai puhallettua vain lämmintä ilmaa kesäkuun puoleen väliin asti.

Tietysti sääntelyyn vaikuttaa myös energian saanti. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja kaasuntuonti Italiaan tyrehtyi, pääministeri Mario Draghin hallitus määräsi, etteivät koulut ja julkiset rakennukset saa viilentää rakennuksiaan ilmastointilaitteilla alle 25-asteiseksi. "Haluatteko rauhaa vai ilmastointia", kuului Draghin tiukka kysymys määräyksiä esitellessä. Hallitus on myös pyytänyt kansalaisia vähentämään suihkussa käyttämäänsä aikaa ja käyttämään viileämpää vettä, jotta energia riittäisi talvellekin.

Koin pelkästään kesäkuun aikana asunnossani useampia sähkökatkoksia. Syynä pidetään ilmastointilaitteiden käytöstä kasvanutta energiankulutusta. Milanossa on myös säädetty, ettei kauppojen ilmastointia saa säätää 26 astetta alhaisemmaksi, ja niiden ovet on pidettävä kiinni sähköverkon ylikuormittumisen estämiseksi.

Rajoitukset ovat iskeneet myös veteen

Ympäristöolosuhteista syntyneet säännökset eivät ole iskeneet vain ilman viilentämiseen. Pohjois-Italiassa sijaitseva Po-joki on kärsinyt pahimmasta kuivuudesta 70 vuoteen. Lombardian alueelle julistettiin heinäkuussa hätätila. Alueella rajoitetaan nyt hanaveden käyttöä. Sen käyttö kiellettiin suihkulähteissä, urheilukenttien kastelussa ja autojen pesemisessä.

Italiassa tapahtuvaa sääntelyä ja sopeutumista on viisasta seurata. Etelä-Eurooppaa paistaneelta kuumuudelta säästymme pohjoisessa ainakin toistaiseksi, ja vettä täällä myös riittää. Emme kuitenkaan ole koskemattomia ilmasto-olosuhteiden muutoksille, ja energiatilanne on Venäjän takia hankala lähes koko Euroopassa. Italia on varoittava esimerkki siitä, että sään lämpenemisestä seuraava sääntely voi iskeä rajusti myös tavalliseen kansalaiseen.

Kirjoittaja on Kauppalehden toimittaja.

