Viktor Orbánin johtama Unkari on kertaalleen hankaloittanut yhteisten päätösten muodostamista EU:ssa. Unkari on myös Turkin lisäksi ainut Nato-maa, joka ei ole ratifioinut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Euroopan komission arvion mukaan Unkari ei ole edistynyt tarvittavalla tavalla oikeusvaltion tilan parantamisessa.

Komissio suosittelee EU:n jäsenmaiden neuvostolle, että nämä päättäisivät jäädyttää Unkarin EU-varojen maksun. Unkarilta jäädytettäisiin 65 prosenttia koheesiorahoituksesta eli 7,5 miljardia euroa.

Jos jäsenmaat noudattavat komission suositusta, kyseessä olisi historiallinen päätös.

Se olisi ensimmäinen kerta, kun EU:n oikeusvaltion ehdollisuusmekanismia käytetään. Mekanismi kytkee oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ja EU:n budjettivarat toisiinsa.

”Tämä on tärkeä päätös Unkarin oikeuslaitoksen itsenäisyyden lisäämiseksi”, EU:n oikeuskomissaari Didier Reynders totesi tiedotustilaisuudessa.

Jäsenmaiden neuvoston tulee äänestää Unkarin EU-rahoituksen jäädyttämisestä joulukuun 19. päivään mennessä. Ne saattavat tehdä sen jo ensi viikolla.

Komission mukaan Unkari on edistynyt joissain niissä korjaustoimenpiteissä, joita siltä on vaadittu. Siitä huolimatta komission arvion mukaan on yhä riski, että EU:n budjettivaroja käytetään Unkarissa vääriin tarkoituksiin.

Suurin osa Unkarilta vaadituista korjaustoimenpiteistä on liittynyt korruption kitkemiseen, julkisiin hankintoihin ja läpinäkyvyyden lisäämiseen hallinnossa.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok) oli parlamentin pääneuvottelijana oikeusvaltion ehdollisuusmekanismissa. Hän on tyytyväinen komission päätökseen.

”Vaikka EU-varat ovat nyt lipumassa Viktor Orbánin sormien lävitse, niin ei tässä Unkarilta maaliviivaa olla siirtämässä. Sinä päivänä, kun Unkari on todennetusti vienyt EU-varojen väärinkäytöksiä ehkäisevät uudistukset käytäntöön ja ne todella toimivat, Unkari tulee myös saamaan jäädytetyt koheesiovarat”, Sarvamaa toteaa tiedotteessa.

EU-parlamentin työryhmä arvioi jo aiemmin tässä kuussa, että Unkari ei ole edistynyt toimissaan tarpeeksi.

Elvytysrahat saattavat lähteä liikkeelle

Vaikka EU-komissio kuritti Unkaria oikeusvaltiomekanismiin liittyvällä päätöksellään, se kuitenkin toisaalta antoi Unkarille myönnytyksen toisella tavalla.

Komission mukaan Unkari voi saada 5,8 miljardin euron edestä EU:n elvytysrahoja, jos se saavuttaa tietyt virstanpylväät. Unkari ei ole toistaiseksi saanut omaa osuuttaan EU:n 750 miljardin euron suuruisesta koronaelvytyspaketista.

Nyt komissio antoi Unkarin suunnitelmalle ehdollisesti vihreää valoa.

Siltä edellytetään kuitenkin esimerkiksi korruption vastaisia toimia, eturistiriitoihin liittyvien sääntöjen vahvistamista ja parempaa yhteistyötä EU:n petostentorjuntaviraston Olafin kanssa.

