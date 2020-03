HUS tiedotti sunnuntaiaamuna kahdesta uudesta koronavirustartunnasta Uudellamaalla. Tartunnan ovat saaneet eläkeikäinen mies ja kouluikäinen lapsi. Viranomaisten mukaan kouluikäisen pojan kontaktit, joita on kaikkiaan 130, asetetaan karanteeniin.

”Tartunnan saanut poika on ollut vähäoireisena Helsingin yliopiston Viikin Normaalikoulussa ja jalkapalloharjoituksissa. Karanteeni tarkoittaa käytännössä sitä, että he kaikki pysyvät kotona karanteenin ajan”, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) kertoi sunnuntai-iltana pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Karanteeniin asetettuja ihmisiä ei aiota testata, jos heillä ei esiinnyt koronaviruksen oireita.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen korostaa, että tässä vaiheessa karanteeniin asetettujen ihmisten tartuntaa pidetään epätodennäköisenä.

Pojan koulupäivän kulkua on viranomaisten mukaan käyty tarkkaan lävitse ja karanteeniin on päädytty asettamaan vain muutama luokka.

Yhteensä karanteeniin määrätään neljä koululuokkaa sekä niiden opettajat. Lisäksi karanteeniin määrätään pojan jalkapallojoukkue valmentajineen ja huoltajineen. Karanteeni päättyy näillä näkymin 11. maaliskuuta.

HUSin ylilääkäri Asko Järvinen uskoo, että karanteenilla voidaan rajata tai vähintäänkin hidastaa koronaviruksen etenemistä Suomessa.

”Siksi näihin toimiin on päädytty. Karanteeni tarkoittaa oppilaiden osalta, että heidän ei tulisi liikkua muiden ihmisten joukossa eikä tapaavan muita. Perheen muut jäsenet voivat jatkaa elämäänsä normaalisti. Karanteeni koskee ainoastaan kyseisen koululaisen kontakteja. Arvioimme, että heidänkin sairastumisriski kaikkiaan jää kohtalaisen vähäiseksi.”

Helsinki avaa helsinkiläisille suunnatun koronavirusneuvonnan huomenna maanantaina kello 9. Tämä on tarkoitettu heille, jotka epäilevät saaneensa tartunnan tai altistuneensa tai joilla on oireita. Numero on 09 310 10024 ja se palvelee arkisin klo 7-20.

Viranomaiset korostavat, että jos on oireeton, voi mennä normaalisti töihin.

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin viranomaisilta rajoilla tehtävien tarkastusten, kuten kuumeen mittaamisesta. Esimerkiksi Viro on kertonut harkitsevansa kuumeen mittaamista laivamatkustajilta.

Ylilääkäri Asko Järvinen pitää tällaisia toimia tehottomina.

”Se ei ole kovin tehokas keino taudin leviämisen estämisessä ja Suomessa on keskitytty tehokkaampiin keinoihin”, hän sanoi.

