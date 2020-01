Järjestäytyneeseen rikollisryhmään United Brotherhoodiin (UB) liittyvä esitutkinta on valmis ja siirtyy syyteharkintaan, keskusrikospoliisi kertoo.

Esitutkintakokonaisuudessa tehtiin syyskuussa 2019 laajoja poliisioperaatioita eri puolilla Suomea. Operaatioiden aikana takavarikoitiin muun muassa suuri määrä varastetuiksi ilmoitettuja aseita. Operaation aikana poliisi teki kotietsintää muun muassa Porvoossa, mistä poliisi on julkaissut videokuvaa.

Alla näkyvässä videossa poliisi saapuu suorittamaan kotietsintää porvoolaiseen kiinteistöön, jonka UB:n ylimmäksi johtajaksi epäillyn miehen epäillään rakennuttaneen kätkeäkseen rikoshyötyä. Juttu jatkuu videon alla. Toinen video UB:n kerhotiloista katsottavana alempana jutussa.

Epäillyn epäillään ostaneen ”monimutkaisen bulvaanijärjestelyn kautta” kiinteistön Porvoosta vuonna 2010 ja rakennuttaneen sinne myöhemmin kaksi noin 200-neliöistä omakotitaloa ja autotallin. Esitutkinnan perusteella kiinteistön hankintaan ja talojen rakennuttamiseen on kulunut noin 700 000 euroa, ja varoista valtaosan epäillään olleen rikoksella hankittuja, poliisi kertoo.

KRP:n esitutkinta on kohdistunut pääasiassa UB:n Helsingin pääosaston jäseniin ja erityisesti koko rikollisjärjestön johtajaksi epäiltyyn henkilöön. Vuonna 1972 syntyneen miehen epäillään syyllistyneen tutkinnassa olleiden vuosien 2018–2019 aikana useisiin törkeisiin rikoksiin, muun muassa törkeään rahanpesuun, useisiin törkeisiin huumausainerikoksiin, useisiin törkeisiin ampuma-aserikoksiin, törkeään pahoinpitelyyn, ryöstöön, törkeään petokseen ja petokseen.

Lisäksi järjestön johtamisen osalta häntä epäillään järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta, poliisi tiedottaa. UB:n johtajaksi epäilty henkilö on esitutkinnan perusteella ollut vuonna 2010 perustamassa rikollisorganisaatiota ja toiminut vuodesta 2016 alkaen sen ainoana johtajana. Hänen epäillään organisoineen rikollista toimintaa.

United Brotherhoodin johtajaksi epäillyn miehen ohella tutkintakokonaisuudessa on yli viisikymmentä rikoksesta epäiltyä. Heistä UB:n tai sen alajärjestön jäseniksi epäiltyjä oli epäiltynä tekoaikana yhteensä 19.

Kymmenen henkilöä on ollut tutkintavankeudessa esitutkinnan aikana. Heistä kolme on edelleen vangittuna.

LUE MYÖS:

Takavarikkoon 35 varastettua asetta

Kokonaisuudessa on paljastettu myös useita epäiltyjä törkeitä huumausainerikoksia, joissa monissa on epäiltynä UB:n epäilty johtaja. Esitutkinnassa on myös selvitetty useita törkeitä ampuma-aserikoksia ja niihin liittyviä omaisuusrikoksia.

”Esitutkinnan perusteella rikollisjärjestö sai haltuunsa eri puolilla Suomea tehdyillä varkausrikoksilla hankittuja ampuma-aseita, joita takavarikoitiin pelkästään syyskuun kiinniottojen yhteydessä 35 kappaletta. Kaikkiaan UB:n epäiltyä johtajaa epäillään kahden vuoden aikana 60 aseen hallussapidosta, niistä 55 on poliisin takavarikossa”, poliisi kertoo.

Toisella poliisin videolla näkyvät UB:n kerhotilat Tampereella.

LUE MYÖS:

LUE SEURAAVAKSI: