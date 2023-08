Tulevina vuosina arviolta miljoona työikäistä suomalaista tarvitsee lisää koulutusta. Näin arvioi henkilöstöalan yrityksiä edustava etujärjestö. Työelämän muutoksessa valtava osa suomalaista työvoimaa tarvitsee täydennyskoulutusta ja lisäoppia – ehkä peräti kokonaan uusia tutkintoja.

Näissä oloissa hallitus ilmoitti kesällä hallitusohjelmassaan, että työn ohessa opiskelun mahdollistanut aikuiskoulutustuki lopetetaan. Päätös on herättänyt ihmetystä ja monissa suorastaan tyrmistystä. On perusteltua kysyä, onko aikuiskoulutustuen alasajo järkevää säästämistä, siis sellaista säästämistä joka rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Aikuiskoulutustuen on ilmoitettu päättyvän vuoden päästä eli elokuussa 2024.

Aikuiskoulutustuki on mahdollistanut monelle keskittymisen opintoihin kokopäiväisesti tai osittaisella opintovapaalla. Se on antanut tilaisuuden keskittyä opiskeluun siten, että samalla on ollut varmuus siitä, että omaan työhön voi palata opintovapaan jälkeen. Aikuiskoulutustuella opiskelu on tarjonnut mukavan mahdollisuuden myös siksi, että tuki on ollut tasoltaan hyvä.

Aikuiskoulutustuen saajien määrä on ollut nousussa viime vuosina. Viime vuonna tukea maksettiin yhteensä 178 miljoonaa euroa ja sitä myönnettiin 30 000 henkilölle.

Yhdessä vuorotteluvapaan lakkauttamisen kanssa aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heijastaa hallituksen kaikki töihin -linjaa. Nämä lakkautukset osuvat myös keskiluokkaan, jolle vuorotteluvapaa ja kouluttautuminen työn ohessa ovat tarjonneet mahdollisuuden hengähtämiseen ja akkujen lataamiseen työuran lomassa. Mahdollisuus vuorotteluvapaaseen ja aikuiskoulutustuen käyttöön ovat olleet monelle keskiluokkaiselle palkansaajille ikään kuin keitaita työuralla.

Toki on selvää, että monelle aikuiskoulutustuki ei ole ollut vain keidas työuralla, vaan tarpeellinen uramuutoksen mahdollistaja.

Aikuiskoulutustuki lakkaa, koska sen on arvioitu olevan julkisen talouden kannalta tehoton. Ennestään korkeasti koulutettujen henkilöiden – usein naisten – käyttämänä se ei ole oleellisesti nostanut työllisyyttä eikä juuri sitä käyttäneiden palkkatasoakaan.

Yksilön omalle kokemukselle on vaikeampi antaa hintalappua

On kuitenkin toinenkin näkökulma, eli yksittäisen työntekijän näkökulma. Moni aikuiskoulutustukea saanut henkilö on korostanut opiskelujen merkitystä työhyvinvoinnin, -motivaation ja työssä jaksamisen sekä oman osaamisen kannalta. Mahdollisuus tuen käyttämiseen on merkinnyt mahdollisuutta vetäytyä oravanpyörästä ja keskittyä itse kiinnostaviin opintoihin. Tällaiselle yksilön omalle kokemukselle on vaikeampi antaa hintalappua, jolla tukea voitaisiin perustella.

Seuraavaksi hallituksen suunnalta voitaisiin kertoa, miten työuramuutoksia, osaamisen kehittämistä ja päivittämistä ja opiskelua työuran ohessa mahdollistetaan, jotta tulevien vuosien miljoona suomalaista saadaan koulutettua työuran aikana.

