Riikinruotsia on kuultu Turussa kosolti kesällä, mikä on herättänyt huomiota Ruotsin koronatilanteen takia. Kuvituskuva. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun.

Turku. Riikinruotsia on kuultu Turussa kosolti kesällä, mikä on herättänyt huomiota Ruotsin koronatilanteen takia. Kuvituskuva. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun.

Turku. Riikinruotsia on kuultu Turussa kosolti kesällä, mikä on herättänyt huomiota Ruotsin koronatilanteen takia. Kuvituskuva. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoi Ylen aamussa olevansa huolissaan ruotsalaisten määrästä Turussa.

Hän painotti silti, että parhaillaan alueella on koronan suhteen rauhallinen tilanne.

Helsingin Sanomat on kertonut, että ruotsalaisia saapuu Turkuun sadoittain joka päivä, sillä maahan pääsee esimerkiksi työmatkan, perhesuhteiden tai kiinteistöomistusten perusteella rajoituksista huolimatta. Ruotsalaisten vierailut on HS:n mukaan pantu merkille eritoten Turun linnassa. Osa on tullut Ruotsista Suomeen omalla veneellä, sillä huviveneilyä ei rajoiteta.

Rintalalta kysyttiin Ylen aamussa, huolestuttaako tilanne häntä.

”Kyllä se kieltämättä huolestuttaa ja siitä tulee viestejä, että Ruotsista ihmiset menevät satamasta esimerkiksi suoraan kauppoihin tai muihin julkisiin tiloihin ilman omaehtoista karanteenia. Sama koskee vierasvenesatamaa”, Rintala vastasi Ylellä.

Rintalan saamien viestien mukaan Ruotsista tulleet eivät tahdo malttaa pysytellä veneessä, vaikka kaikkien pitäisi olla omaehtoisessa karanteenissa.

”Kyllä henkilökohtaisesti se huolestuttaa, ja muitakin infektiokollegoja täällä tämä tilanne huolestuttaa. Siinä on kyllä omat riskinsä tällaisessa tilanteessa.”

Suomen viranomaiset suosittavat 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä.

Rintala ei ole vakuuttunut siitä, että kaikki Ruotsista tulevat ovat tietoisia omaehtoisesta karanteenista. Hänen mukaansa satamassa rajaviranomaiset jakavat myös ruotsinkielisiä esitteitä asiasta, mutta vierasveneilyä rajaviranomaiset eivät valvo lainkaan.

”Tämä on porsaanreikä tässä.”

Rintala pohtii, kuinka hyvin ihmiset jaksavat tai tietävät pysytellä vapaaehtoisessa karanteenissa.

”Tässä täytyisi tehdä tehokkaampia toimia tällä alueella.”

Rintalan mukaan suoria linkkejä ruotsalaisten ja alueen koronatapausten välillä ei kuitenkaan toistaiseksi ole havaittu.