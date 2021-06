Jättiterassit ovat tämän kesän ilmiö. Ympäri maata on rakennettu aiempaa suurempia terassikokonaisuuksia, joista suurimmassa osassa on useampi ravintoloitsija. Ensimmäiset suurterassit nähtiin jo vuosi sitten, mutta nyt niiden määrä on kasvanut selvästi.

Viime vuonna Helsingin suurin terassi rakennettiin Senaatintorille. Usean ravintolan ja enimmillään yli 800 asiakaspaikan terassikonsepti osoittautui menestykseksi. Kävijöitä kertyi kesän aikana 400 0000. Tänä vuonna Helsingin keskustan suurterassi on Kasarmitorilla. Asiakaspaikkoja on 560 ja avajaisia vietetään tänään lauantaina.

”Ihan aikataulussa mennään, ja nyt kun tuli päätös uusista koronarajoituksista, voimme olla auki suunniteltujen aukioloaikojen mukaan heti alusta alkaen”, kertoo Helsingin kaupungin kiinteistökehitysyhtiö Helsingin Leijonan kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer.

Vaikka paikka on uusi ja siihen liittyy oma jännityksensä, viime kesän kokemukset Senaatintorilta ovat tuoneet arvokasta osaamista tapahtumien turvallisesta järjestämisestä poikkeusaikana.

Kaupunkilaisten kohtaamispaikasta saa ruokaa ja kulttuuria

Asiakkaat pääsevät valitsemaan terassilla useasta eri ravintolavaihtoehdosta. Kiinnostus päästä ravintolatoimijaksi terassille oli suurta tänä keväänä. Kasarmintorilla paikkaa haki yli 120 ravintolaa. Valituksi tulivat 12 ravintolaa ja lippakioski, joten kilpailu paikasta oli kovaa. Kasarmitorille haluttiin tuoda ruuan lisäksi kulttuuria.

”Koronasta kärsineet kulttuurialat ovat vahvasti mukana ohjelmassa. Nyt pääsemme toivottavasti järjestämään ja markkinoimaan tapahtumia. Sijainnin kautta tuodaan esiin myös merellistä Helsinkiä ja keskustan kesäkatuja”, Bauer kuvailee.

Hän toivoo, että jättiterassit eivät jää vain korona-ajan ilmiöksi ja uskoo, että niille on Helsingin keskustassa kysyntää tulevaisuudessakin:

”Ruuan lisäksi tämä on kohtaamispaikka ja tilaisuus oleilla keskustassa. Keskusta vetää yhä väkeä ja tämä kaupunkikulttuuri on hyväksi keskustan elinvoimalle.”

Jättiterasseja ympäri Suomea

Keskustasta kauempana on tänä kesänä avannut Konepajan alueen jättiterassi. Vantaalla Tikkurilan 650-paikkainen terassi avattiin kesäkuun alussa.

Suuret, useamman ravintoloitsijan yhteisterassit eivät ole vain pääkaupunkiseudun ilmiö. Turun Tuomiokirkon vieressä sijaitseva Kirkkopuiston terassi veti kävijöitä jo viime kesänä. Tänä vuonna toukokuussa avannut terassi tavoittelee tälle kesälle vielä suurempaa kävijämäärää. Ruuan ja juoman lisäksi tarjolla on elävää musiikkia.

Tampereella isoja terasseja löytyy useampikin. Tullikamarin aukiolle on rakennettu suurempi terassikokonaisuus satoine asiakaspaikkoineen ja Keskustorille 350-paikkainen, heinäkuussa avautuva Kesäkeidas. Suuri terassi löytyy myös huvipuisto Särkänniemestä. Särkäntori avautuu juhannuksena ja alueen pop up -ravintolatoimijat julkistettiin hiljattain.

Jyväskylässä suurin terassi löytyy Lutakonaukiolta. Asiakaspaikkojen määrää on päätetty nostaa viime vuodesta ja tilaa löytyy noin 1200 nautiskelijalle.

LUE SEURAAVAKSI: