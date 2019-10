Helsingin Ullanlinnassa sijaitseva 1800-luvun uusrenessanssirakennus Ohranan talo on saanut uusia asukkaita.

Kiinteistökehitysyhtiö Grand Residence Developmentin ostaman talon remontointi arvoasunnoiksi on ollut esillä julkisuudessa ja yhtiö hehkutti Grand Residence 21 -nimetyn rakennuksen nostavan kaupunkiasumisen Helsingissä ”ennennäkemättömälle tasolle”.

Asuntoja on luovutettu uusille omistajille tämän vuoden kuluessa. As Oy Grand Residence 21 Helsingin osakkeenomistajina on muun muassa pörssiyhtiöiden hallitusten jäseniä, yritysjohtajia, sijoittajia ja rahasukujen perijöitä. Osa osakkaista on julkisuudesta tuttuja henkilöitä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan taloyhtiön suurimmassa yli 300-neliöisessä asunnossa on kahdeksan huonetta, kaksi parveketta ja terassi. Asunnon omistaja kuuluu Suomen varakkaimpien joukkoon.

Grand Residence 21:ssä on lisäpalvelu, jota on tuskin muissa suomalaisissa asuintaloissa: parkkirobotti.

"Siellä [on] sellainen saksalainen hissijärjestelmä. Kun siihen ajaa, auto lähtee nappia painamalla alas parkkiluolaan. Kun tulee takaisin, se kääntää auton lähtösuuntaan ja hakee sen sieltä. Sieltä sen voi puhelimella tilata", Grand Residence Developmentin hallituksen puheenjohtaja Erkka Valkila kertoi Talouselämälle viime keväänä.

Valkilan mukaan taloon on myös tulossa samantyyppinen concierge-palvelu kuin hotelleissa.

"Sieltä voivat asukkaat pyytää kaikenlaista palvelua."

Grand Residence Developmentin toimitusjohtaja Joonas Juva uskoi, että asuntojen neliöhinnat ovat Helsingin korkeinta tasoa.

"Yksittäisissä asunnoissa on voitu rikkoa ennätyksiä ja talona ollaan varmaan keskiarvolla kaupungin korkeimmassa päässä."

Juva arvioi, että Grand Residence 21:n neliöhinnoissa ollaan "15 000 euron paremmalla puolella".

Ohranan talon rakennutti Helsinkiin muuttanut tehtailija Per Erik Färlander vuosina 1888 - 1889.

Nimensä rakennus sai 1900-luvun alussa, jolloin se toimi tsaarin salaisen poliisin, Ohranan, käytössä. Talo siirtyi Suomen valtiolle ja sinne muutti puolustusministeriö ja yleisesikunta.

Ennen talvisotaa talossa kokoontui marsalkka C. G. E. Mannerheimin johtama puolustusneuvosto ja siellä oli myös Mannerheimin työhuone. Vuoteen 2012 saakka Ohranan talossa toimi Rajavartiosto.