Ruotsissa nyt 161 ihmistä on saanut koronavirustartunnan. Ylivoimaisesti eniten tapauksia on Tukholman seudulla, missä 101 ihmistä on saanut tartunnan.

Perjantaina viranomaiset aina sosiaalihallituksesta kriisivalmiutta ylläpitävään siviiliviranomaiseen MSB:hen kokoontuivat niin kutsutun ”pandemiaryhmän” tapaamiseen. Ryhmä kokoontuu vuosittain, mutta koronaviruksen vuoksi vuosikokousta aikaistettiin ja alkaa nyt kokoontua säännöllisesti, kertoo Ruotsin kansanterveysvirasto Folkhälsomyndighetenin johtava epidemiologi Anders Tegnell.

”Tämä on kuitenkin tilanne, joka voi kehittyä pandemiaksi.”

Vaikka tartuntatapausten määrä on noussut jo yli sataan ja lehtien otsikoissa ehdittiin jo ennen viikonloppua kysyä, pitääkö koronan vuoksi 60-vuotisjuhlaansa viettävän musiikkikilpailu Melodifestivalenin finaali järjestää tyhjälle areenalle, suhtautuu Tegnell tilanteeseen rauhallisesti ja maltilla.

Hän arvioi, että koronan leviäminen on todennäköisesti saavuttanut huippunsa – ainakin tällä erää. Se tarkoittaa, että kun torstaina tunnettujen tartuntatapausten määrä hypähti 32:sta 94;ään, ei yhtä montaa uutta tapausta todennäköisesti enää tule päivässä. Eikä muutamina sen jälkeisinä päivinä ole tullut.

Tegnell on lähes päivittäin päivittänyt medialle ja yleisölle koronatilanteen Folkhälsomyndighetenin Virushusetin Serum-salissa ja vastaillut lähes päivittäin myös kysymykseen, miksi kouluja ei vieläkään kannata sulkea.

Hän huomauttaa, että vaikka tautitapauksia sinänsä on jo ihan huomattava määrä, ovat ne kaikki tuontitavaraa tai niillä on suora kytkös ulkomailla tartunnan saaneeseen henkilöön. Riski laajemmalle leviämiselle on toki olemassa, mutta viranomaisten mukaan se on ”kohtalainen”, viisiportaisen riskiasteikon keskimmäinen taso.

Viranomaisten varautumisenkin Tegnell kuvaa kolmivaiheisena kaaviona. Ensimmäisessä tasossa tartunnat ovat yksittäisiä, ne pystytään jäljittämään ja tapauksia jäljittämällä voidaan etsiä ja varoittaa muita tartunnalle altistuneita. Toisessa vaiheessa virus alkaa levitä laajemmalle niin, että alkuperäisen tartunnan saanut ehtii tartuttaa taudin toiseen henkilöön, joka puolestaan tartuttaa sen kolmanteen ja niin edelleen. Viranomaiset alkaisivat harkita suurien yleisötapahtumien, kuten Melodifestivalenin finaalin perumista, eristää tunnettuja tautitapauksia ja valmistautua pandemiaan.

Kolmannessa vaiheessa tauti leviäisi niin villisti, ettei tapauksia pystytä jäljittämään enää toisiinsa. Kokonaisten yhteisöjen tai alueiden eristämistä harkittaisiin ja terveydenhuollossa tartuntatapausten hoitoa jouduttaisiin priorisoimaan.

Melodifestivalenin finaalia ei peruttu. Ruotsi on vasta ykköstasolla, sanoo Tegnell.

”Toiselle tasolle mentäisiin vasta, kun nähdään tartuntoja, joilla ei ole kytköstä matkustajaan. Sitä ei ole vielä käynyt.”

Koronavirus vaikutti kuitenkin toiseen keskeiseen ruotsalaisinstituutioon, kuningashuoneeseen. Torstaina tukholmalainen yksityiskoulu Manillaskolan piti ovensa suljettuina. Koulua käy kruununprinsessa Viktorian vanhin tytär prinsessa Estelle. Svensk Damtidningin mukaan yksityiskoulun oppilaiden vanhemmat olivat arvostelleet koulua siitä, että opetus sai jatkua, vaikka yksi oppilaista oli hiihtolomalla saanut tartunnan.

Tegnellin mukaan koulun sulkemisella ei nykytilanteessa saavuteta mitään hyötyjä.

”Ei sillä ole mitään vaikutusta. Jos yhteiskunnassa ei ole laajaa epidemiaa, koulujen sulkemisella ei ole mitään vaikutusta. Sen tarkoitushan on estää oppilaita tulemasta kouluun tartuttamaan toisiaan. Mutta jos tartunnan saaneita lapsia ei ole, ei sulkemisestakaan ole mitään hyötyä. Sen ainoa vaikutus on se, että vanhemmat eivät pääse töihin tekemään hommiaan, millä on negatiivinen vaikutus koko yhteiskunnan kannalta.”

Oliko Manillaskolanin sulkeminen liioiteltu toimenpide?

”Ymmärrän ja arvostan, että vanhemmat ovat hyvin huolissaan lapsistaan. Mutta toivon, että vanhemmat ja koulut ymmärtäisivät, ettei sulkemisella saada mitään vaikutusta, vaan se lietsoo huolta vain entisestään. Me kyllä alamme ohjeistaa tällaisiin toimenpiteisiin, kun tiedämme, että niillä on vaikutusta.”

Suomessa hallitus ja viranomaiset ovat varautuneet tartuntaskenaarioon, jossa 35 prosenttia suomalaisista saisi tartunnan ensimmäisen kahdeksan viikon aikana. Tanskassa arvioidaan, että pahimmillaan 10–15 prosenttia väestöstä voi saada tartunnan ja Norjassa 25 prosenttia kansasta.

”Tuo kuulostaa minusta hyvin korkealle luvulle”, Tegnell sanoo Suomen luvusta.

”Sitten on oma kysymyksensä se, että jos 35 prosenttia saa tartunnan, niin kuinka moni tarvitsee hoitoa. Se on meistä se relevantimpi luku. Tällä hetkellä tiedämme, että suurin osa ei tarvitse hoitoa, ehkä 80–90 prosenttia tartunnan saaneista.”

Ruotsin ”kauhuskenaarion” lukua hän ei halua arvioida. Dagens Nyheterin mukaan Folhälsomyndighetenin se olisi 0,10–0,15 prosenttia, mutta Tegnell sanoo, että kyse on väärinymmärryksestä. Promilleluku on yksi skenaariomalli, joka on rakennettu nyt havaittujen tapausten pohjalta.

”Mutta tietenkin olemme tietoisia siitä, että tapauksia voi tulla useampiakin.”

”Me mallinnamme parhaillaan muitakin skenaarioita, mutta ne eivät ole vielä valmiita.”

