Euromaiden valtionlainojen väliset korkoerot ovat tänä kesänä kasvaneet. Se on aiheuttanut huolta erityisesti Italian talouden velkakestävyydestä.

EKP:n neuvosto päätti siksi kesäkuun kokouksessaan nopeuttaa uuden, hajautumisen vastaisen rahapolitiikan välineen kehittämistä.

Nyt väline on valmis ja sen perustaminen on hyväksytty. Välineen nimi on Transmission Protection Instrument, TPI, eli vapaasti suomennettuna välittymisen suojelemisen instrumentti.

Sen tarkoitus on EKP:n mukaan tukea rahapolitiikan vaikutuksen tehokasta välittymistä talouteen.

Uusi väline voidaan ottaa käyttöön, jos ”perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan vaikutusta euroalueen eri maissa”.

Tehtävien ostojen suuruus riippuu EKP:n mukaan siitä, kuinka vakavasti kehitys uhkaa muuttaa rahapolitiikan vaikutusta. Ostojen suuruutta ei rajoiteta etukäteen.

”Emme halua käyttää TPI:tä, mutta jos meidän on pakko, emme epäröi”, EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde totesi torstaina tiedotustilaisuudessaan.

Hänen mukaansa EKP:n henkilöstö kehitti uuden välineen ennätyksellisen nopeasti.

TPI-ostot keskittyisivät julkisen sektorin arvopapereihin, joiden jäljellä oleva maturiteetti on yhdestä kymmeneen vuotta. Yksityisen sektorin arvopapereiden ostamista voitaisiin harkita tarvittaessa.

Neljä kriteeriä

EKP päättää välineen käyttöönotosta tapauskohtaisesti. Jokainen euromaa on oikeutettu välineen tukeen, jos tietyt kriteerit täyttyvät.

Lagarden mukaan TPI:ssä on neljä tärkeintä kriteeriä:

1) maa noudattaa EU:n finanssipolitiikan sääntöjä

2) se ei ole vakavassa makrotaloudellisessa epätasapainossa

3) sen julkinen talous on kestävällä pohjalla

4) se tekee tervettä ja kestävää makrotalouspolitiikkaa

EKP ottaa arviossaan huomioon Euroopan komission tekemät velkakestävyysanalyysit ja eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaiset suositukset.

Lisäksi välineen laukaiseminen vaatii sen, että apua tarvitseva maa noudattaa EU:lle jättämäänsä elpymissuunnitelmaa.

Vanhat työkalut eivät kelpaa

EKP:lla on jo entuudestaan olemassa työkaluja, joilla valtionlainojen korkoeroihin voi vaikuttaa.

Niitä ovat esimerkiksi eurojärjestelmän velkapaperiohjelma SMP, rahapoliittisten suorien kauppojen ohjelma OMT ja pandemiaan liittyvä osto-ohjelma PEPP.

OMT-ohjelmassa kriisimaita tuetaan ehdollisesti. Niiden täytyy sitoutua kurinalaisen finanssipolitiikan noudattamiseen.

Uuteenkin työkaluun liittyy ehtoja. Siksi onkin mielenkiintoista, että sellainen täytyi luoda, eivätkä vanhat välineet kelvanneet.

