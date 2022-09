Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kommentoi tuoreeltaan tietoa Venäjän osittaisesta liikekannallepanosta.

Aaltola arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ”lisännee panoksia kujanjuoksullaan”.

”Bluffi on kuitenkin kaikkien nähtävissä. Kysymys paljolti siitä, ettemme mene tähän ansaan. Venäjä oireilee, on hyvä ottaa etäisyyttä laskevalla radallaan sinkoilevasta maasta”, Aaltola tviittaa.

”Muuttaako venäläisten liikekannallepano mitään Ukrainassa? Aseiden puute haittaa. Nostaako se moraalia? Tuskin. Ehkä juuri päinvastoin. Saako se lännen vapisemaan? En usko”, Aaltola analysoi.

Aaltolan mielestä Venäjän panosten lisääminen kuitenkin edellyttää vastatoimia.

”Venäjä kykenee lisäämään painetta, nostamalla joukkojensa vahvuutta miljoonilla. Tämä kaipaa vastinetta. Sanktioita on kiristettävä. Aseita toimitettava Ukrainaan lisää. Varauduttava erilaisiin muihin skenaarioihin, joita Venäjä kykenee nyt tuottamaan. Haaste on yleinen”, Aaltola kirjoittaa.

Aaltola ei usko Venäjän turvautuvan ydinaseisiin, ”jos on vielä rationaalinen toimija”, mutta jatkaa, että sitä Venäjä ei ole.

”Se on käymistilassa oleva maa. Kuohunta voi sumentaa ajattelua. Ydinaseille on kansainvälisen yhteisön löydettävä vastapelotteensa, joka viestittää myös Putinille ydinaseiden mahdottomuudesta. Ydinaseiden käytöllä ei voiteta mitään, ja Venäjä häviää kaiken”, Aaltola kirjoittaa.

”Kaatuvan Venäjän skenaario ei välttämättä ole [miellyttävä]. Venäjän uhan maadoittamiseen tarvitsee itärajalla varautua ainakin muutaman vuoden ajan”, Aaltola myös analysoi.

Putin ilmoitti tänään keskiviikkona osittaisesta liikekannallepanosta, joka alkaa heti tänään. Putinin mukaan Venäjän tavoite Ukrainassa, jossa se on käynyt hyökkäyssotaansa helmikuusta lähtien, on ennallaan: tavoite on Donbasin alueen ”vapauttaminen” eli valtaaminen kokonaan.

Venäjän miehittämien alueiden venäläismieliset johtajat ovat vaatineet ”kansanäänestyksiä” alueiden liittämisestä Venäjään. Mediatietojen mukaan kansanäänestysten olisi kaavailtu alkavan jo loppuviikosta.