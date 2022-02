Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo ruotsalaisen Dagens Nyheterin (DN) haastattelussa olevansa ”erittäin huolissaan” Ukrainan kriisistä ja Euroopan tilanteesta.

”Olen hyvin huolissani siksi, että jos jonkinlaista ratkaisua ei löydy, seuraava kysymys on, mitä sitten tapahtuu. Näen kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen niistä on sota Ukrainassa, vaikka siellä on jo sotatoimia, kyse on toisesta mittakaavasta. Tai sitten asiat jatkuvat nykyisellään, mikä tarkoittaa lisää painetta ja jännitystä, eikä sekään ole mukava vaihtoehto”, Niinistö kommentoi.

Hän ei usko, että mahdollinen sota laajenisi kuitenkaan Suomen tai Ruotsin alueelle.

Niinistö pitää keskustelun jatkamista parhaana tapana sodan välttämiseen. Hän muistuttaa, että nyt päällä olevassa kriisissä on vain osittain kyse Ukrainasta.

”Ukraina on yksi asia. Toinen on tämä Putinin vaatimuslista. Siinä palataan menneisiin aikoihin.”

Presidentti arvioi, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin toimien taustalla voivat olla EU:n ja Naton viime kesänä käymät keskustelut yhteistyön lisäämisestä.

”Saattaa olla, että Venäjällä ajateltiin, että nyt suunnitellaan eurooppalaista turvallisuusarkkitehtuuria ilman Venäjää.”