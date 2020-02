Hallituksen aikeet valtionyhtiö Vaken rahoituksella perustettavasta ilmastorahastosta herättävät epäilyksiä asiantuntijoissa.

Suomessa riittää erilaisia yritystukien muotoja. Onko järkeä perustaa niiden päälle vielä kokonaan uusi komponentti?

Vaken toimitusjohtaja Paula Laine arvioi, että ilmastolle haitallisten yritystukien leikkaaminen voisi olla helpompaa, jos olisi tarjota vastapainoksi jotain positiivista.

'"Yksi osa Vaken omasta investointiehdotuksesta liittyy yritystukiin. Yritystukien kokonaisuutta on pitkän aikaa pyritty uudistamaan siten, että siellä olisi vähemmän ympäristölle haitallista tukikokonaisuutta. Tässä pyrittäisiin tuomaan elementtiä, joka tekisi ilmastonmuutokseen liittyvät investoinnit houkuttelevammaksi."

Vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara muistutti blogissaan, että subvention lupailuun liittyy suuri riski.

"Se pysäyttää myös kannattavien hankkeiden toteutumisen markkinaehtoisesti. Miksi tehdä omilla rahoilla mitään, kun voi vähän odottamalla saada valtiolta tukea?" Soininvaara kirjoitti.

Laineen mukaan Soininvaaran nostama näkökulma liittyy yleisesti valtion antamiin investointitukiin.

"Pitäisi luottaa siihen, että kun hyvin ja ammattitaitoisesti tehdään valtion rahoitusta, se saa aikaan asioita, joita ei tapahtuisi ilman sitä."

Asiantuntija-arvioissa on myös ihmetelty, mihin tarvitaan valtion omaisuudella pystytettyä ilmastorahastoa, vaikka sijoittajat etsivät kuumeisesti uusia kohteita eikä pääomasta ole pulaa.

Esimerkiksi Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mukaan yksityistä rahaa on tarjolla ympäristöä huomioiviin hankkeisiin.

"Markkinaehdoin ei tapahdu vielä tarpeeksi investointeja ilmastonmuutoksen torjumiseksi", Laine sanoi.

Vuonna 2016 perustettu Vake oli pääministeri Juha Sipilän (kesk) lempihanke, josta muistetaan varsinkin pääministeri Sipilän toistelema ”tase töihin” -lausahdus.

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttosen mielestä Vaken tarkoitus on ollut hämärä sen koko olemassaolon ajan.

Vakelle siirretyn omaisuuden pääosan muodostaa sen 8,3 prosentin omistusosuus Nesteestä. Vaken Neste-osakkeiden markkina-arvo on lähellä 2,5 miljardia euroa. Lisäksi Vake omistaa muun muassa yli 100 miljoonan euron arvoisen osuuden Altiasta ja lähes puolet Posti Groupista.

"Volyymi on järisyttävä Suomen olosuhteissa. Nyt on sitten matkan varrella keksitty, että ilmastonmuutos olisi sopiva kohde. On luontevaa, että Vake puolustaa omaa olemassaoloaan", Puttonen sanoi.

Laine korostaa, että hän voi kommentoida Vaken omia ehdotuksia sen toiminnasta ja ilmastoinvestoinneista. Päätökset ilmastorahastosta tekee pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus.

"On käynnistynyt jatkovalmisteluvaihe, joka tehdään kevään kehysriiheen mennessä", Laine kertoo.

Vaken oman ehdotuksen mukaan sillä olisi neljä erilaista investointikategoriaa. Vake voisi lähteä enemmistöomistajaksi julkisomisteisiin digitaalisiin alustoihin ja vähemmistöomistajaksi PPP-kohteiden, kuten yliopistojen, oppilaitosten tai kaupunkien ja kaupallisten toimijoiden välisiin hankkeisiin.

Rahallisesti suurin investointikategoria on nimetty "kaupalliseksi skaalaus".

"Se tarkoittaa yksityisten toimijoiden teollisuuden mittakaavan varsinkin ilmastoinvestointien vauhdittamista. Vaken mukaantulolla saataisiin kaupallinen investointi tapahtumaan joko aiemmin tai laajemmin."

Vaken ehdotuksen neljäs investointikategoria olisi rahastot. Laineen mukaan ideana on se, että muiden kategorioiden hankkeita voi olla joskus järkevää strukturoida rahastomuotoon.

Vaken ehdotuksen mukaan toiminnan kaikkiin investointeihin menisi sata miljoonaa euroa vuodessa.

"Jokaisessa investointikategoriassa ja yksittäisessä rahoitettavassa kohteessa hakisimme plusmerkkistä tuottoa."

