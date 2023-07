Pääministeri Petteri Orpo (kok) kommentoi Ylen A-studiossa valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) kirjoituksia.

Purra on pahoitellut nykyisin eduskunnan puhemiehenä toimivan Jussi Halla-ahon Scripta-blogin vieraskirjaan kirjoittamiaan tekstejä.

Nimimerkki ”riikka” viljeli vieraskirjassa rasistista ja aggressiivista kieltä vuonna 2008.

”Pyydän anteeksi 15 vuoden takaisia typeriä somekommenttejani ja niistä ymmärrettävästi aiheutunutta haittaa ja mielipahaa”, hän tviittasi tiistaina.

”En hyväksy minkäänlaista väkivaltaa, rasismia tai syrjintää.”

LUE MYÖS Purra-kohusta tuli absurdiuden huippu

Purran anteeksipyyntö näyttää kuitenkin koskevan vain vanhoja kirjoituksia.

Julkisuuteen on noussut myös tuoreempi teksti, joka on julkaistu vuonna 2019. Purra oli tuolloin jo kansanedustaja ja kirjoitti blogissaan alatyylisesti burkaan pukeutuvista naisista.

”Pääkaupunkiseudulla kävelee tunnistamattomia mustia säkkejä, jotka tunnistaa ihmisiksi vain siitä, että ne yleensä vetävät perässään pieniä ihmisiä. Espoolaisessa kirjastossa yksi musta säkki asettelee kirjoja hyllyyn”, Purra kirjoitti.

Kun Orpolta kysyttiin kyseisestä tekstistä A-studiossa, hän sanoi pitävänsä näitä kirjoituksia ”täysin hyväksymättöminä”. Hän kuitenkin korosti Purran anteeksipyyntöä.

”Minusta hän on pyytänyt anteeksi näitä, mitä hän on aikaisemmin kirjoittanut, ja se nyt riittää. Kun hän on todennut sen, että hän ei enää tällaisia tekstejä kirjoittaisi, niin nyt täytyy keskittyä siihen, että miten hän ja hallituksen kaikki ministerit hoitavat ministerin työnsä. Tämä ei poista sitä, että millään tavalla väheksyisin sitä, miten vastenmielistä rasismi on.”

A-studion juontaja Sakari Sirkkanen yritti kysyä Orpolta, onko tekstin julkaisuajankohdalla merkitystä. Purran anteeksipyyntö koskee edelleen vain Scripta-blogin vieraskirjan tekstejä.

”Hän on katunut, pyytänyt näitä anteeksi ja ilmoittanut, että hän ei hyväksy rasismia eikä väkivaltaa, eikä kirjoittaisi näitä enää”, Orpo vastasi.

Pääministeri Orpo on aiemmin korostanut itse nollatoleranssia rasismille, ja hallituspuolueet julkaisivat asiasta myös yhteisen julkilausuman tiistaina.

”Hallitustyöskentelyssä on nollatoleranssi rasismille. Hallitus ja sen jokainen ministeri irtisanoutuu rasismista ja kaikenlaisesta ääriajattelusta sekä sitoutuu omassa työskentelyssään aktiiviseen työhön rasismia vastaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti”, julkilausumassa kirjoitetaan.

Päivitys 10:09: lisätty maininta riikka-nimimerkistä.

LUE SEURAAVAKSI: