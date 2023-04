Patrik Moringin mukaan osinko on pankeissa yksi keskeisimmistä asioista, joita sijoittaja katsoo.

Pankkiosakkeet. Patrik Moringin mukaan osinko on pankeissa yksi keskeisimmistä asioista, joita sijoittaja katsoo.

Moni suomalainen intoutui tankkaamaan taannoisessa pankkisektorin rytinässä kansanosake Nordeaa. Myös tämänviikkoisen pankkiosakkeisiin pureutuvan Markkinaraati-ohjelman keskustelijoilta löytyy ymmärrystä yksityissijoittajien innolle.

OP:n henkilöasiakkaiden netto-ostoista peräti 46 prosenttia kohdistui maaliskuussa Nordean osakkeeseen. Pörssisäätiön toimitusjohtajan Sari Lounasmeren mukaan aiemmissakin kriisitilanteissa on nähty, että juuri yksityissijoittajat lähtevät reippaasti ostoksille, kun kurssi tulee alas.

”Ehkä se kuvasta sijoitusaikahorisontin pitkäjänteisyyttä. Ostetaan niin pitkälle ajanjaksolle, että ei haittaa, jos nyt vähän on kurssi alamaissa, kun sijoitushorisontti on vaikka kymmenen vuotta. Kyllä tämä kuvastaa riskinottohalukkuutta ja uskon, että edelleen yksityissijoittajien kiinnostus pankkisektoriin on suurta”, Lounasmeri sanoo.

Lounasmeri ja Aktian allokaatiojohtaja Patrik Moring nostavat esiin nimenomaan Nordean, kun heitä pyydetään nimeämään tällä hetkellä jokin kiinnostava pankkiosake Helsingin pörssistä.

”Nordean osinkotuotto ja arvostukset ovat etenkin tämän viimeaikaisen kurssilaskun jälkeen houkuttelevat”, Moring perustelee.

Nordealta irtosi maaliskuun loppupuolella 80 sentin ennätysosinko. Moringin mukaan osinko onkin pankeissa yksi keskeisimmistä asioista, joita sijoittaja katsoo.

”Ja ihan syystäkin. Pankkisektori jakaa läpi linjan aika hyvää osinkoa, ja siinä mielessä se on sijoittajalle yksi houkutteleva kassavirran lähde”, Moring sanoo.

Arola toteaa Inderesin seurannassa olevan tällä hetkellä kaksi Helsingin pörssin pankkia, Aktia ja Oma Säästöpankki.

”Meillä on tällä hetkellä positiivinen näkemys molemmista osakkeista”, Arola sanoo.

Tasebisnestä

Tämän viikon Markkinaraadissa pohditaan myös tarkemmin sitä, millaisia pankit ovat sijoituskohteina ja mitkä ovat niitä asioita, joihin sijoittajan olisi hyvä kiinnittää pankeissa huomiota.

”Pankki on tasebisnestä ja tulos tehdään taseella. Jos mietitään pankkeja yleensä sijoituskohteena, kyllä se taseen ymmärtäminen ja jonkinlainen käsitys taseen riskisyydestä pitää mielestäni sijoittajalla olla”, Arola sanoo.

Enemmän näkemyksiä pankkiosakkeiden arvioinnista kerrotaan videolla.

