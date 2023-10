Islamistisen äärijärjestö Hamasin asemiehet jatkavat edelleen taisteluita joissain osissa Israelia, Israelin asevoimat kertoi maanantaina ennen kuin raja-alue saatiin takaisin israelilaisjoukkojen hallintaan.

Taisteluita käytiin maanantaiaamun tiedon mukaan yhä seitsemässä sijainnissa eteläisessä Israelissa eli Gazan kaistaleen lähettyvillä. Hamas iski Israeliin varhain lauantaina Gazan alueelta maa-, meri- ja ilmahyökkäyksellä, joka onnistui yllättämään Israelin puolustuksen.

”Tämän hyökkäyksen mittakaava on jotain aivan erilaista [kuin aiemmin]”, Israelin armeijan tiedottaja, everstiluutnantti Richard Hecht sanoi BBC:n mukaan maanantaina aamulla mediatapaamisessa.

”Taistelemme yhä. Luulimme, että tähän aamuun mennessä olisimme paremmassa asemassa”, hän lisäsi New York Timesin mukaan.

Israelin puolustusvoimista on tämän jälleen kuitenkin kerrottu, että kaikki Gazan raja-alueen kylät on saatu takaisin Israelin haltuun. Armeijan edustaja sanoi The Times of Israel -lehden mukaan, että taisteluissa on kyse enää yksittäisistä tapauksista, vaikka alueella voikin yhä olla Hamasin asemiehiä.

Hamas-terroristeja piileskeli Hechtin mukaan muun muassa paikallisissa asuinrakennuksissa. Lisäksi ainakin yhtä israelilaisperhettä pidetään yhä pankkivankina yhdessä rajakylässä. Kaiken kaikkiaan Hamasin on kerrottu ottaneen panttivangeiksi yli 100 ihmistä Israelista, vieden heitä vangeiksi Gazan puolelle.

Hecth lisäsi CNN:n mukaan, että Hamasin taistelijoita saattaa myös yhä pyrkiä rajan yli Israeliin. Gazasta on myös yhä ammuttu ohjuksia Israeliin.

Etelä-Israelin kylien asukkaita ei ole täysin evakuoitu, BBC kertoo, mutta asukkaat poistuvat alueelta omatoimisesti.

Yli 700 ihmisen on vahvistettu kuolleen Hamasin hyökkäyksessä. Hamas kohdisti silmitöntä väkivaltaa niin Israelin sotilaisiin kuin siviileihin.

Israel on reagoinut hyökkäykseen pommittamalla yli 1000 kohdetta Gazassa, näiden joukossa muun muassa Hamasin komentokeskuksia. Gazan viranomaisten mukaan yli 400 ihmistä on kuollut pommituksissa.

Gazan rajaesteiden murtokohdat tullaan Israelin armeijan mukaan tukkimaan fyysisesti tankeilla, joiden lisäksi raja turvataan taisteluhelikoptereilla ja lennokeilla.

Yhdysvaltain alukset matkalla

Israelin tukija ja liittolainen Yhdysvallat kertoo siirtävänsä lentotukialus USS Gerald R. Fordin, yhden ohjusristeilijän, ohjushävittäjiä sekä myös hävittäjälentokoneita alueelle Israelin tueksi. Yhdysvallat tulee myös lähettämään Israelille lisävarusteita kuten ammuskalustoa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kuvaa Hamasin hyökkäystä ennennäkemättömäksi ja kuvottavaksi. Hamasin surmaamien ihmisten joukossa on useita Yhdysvaltain kansalaisia.

Yhdysvallat tukee läheisen liittolaisensa Israelin taloutta ja armeijaa miljardeilla dollareilla vuosittain.