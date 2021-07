Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto ei rajaisi kansanedustajien mahdollisuuksia asettua ehdolle tulevissa aluevaltuustovaaleissa.

Suomessa järjestetään aluevaalit eli maakuntavaalit ensi vuonna.

”Marinin hallituksen maakuntamalli tulevine maakuntaveroineen on vuosisadan suurin hallintouudistus. Mallin riskit suomalaisten hyvinvoinnille ja terveyspalveluiden tehokkaalle järjestämiselle ovat mittavat. Siksi on välttämätöntä, että aluevaltuustoihin on ehdolla kansanedustajia, jotka tuntevat mallin heikkoudet. Valituksi tullessaan he pystyvät vaikuttamaan siihen, että hyvinvointialueet toimisivat mahdollisimman tehokkaasti ja haitat minimoiden”, Heikki Autto sanoo tiedotteessa.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén katsoi aiemmin, että kansanedustajia ei pidä asettaa ehdolle tulossa olevissa aluevaltuustovaaleissa. Hänen mukaansa ei ole tarkoituksenmukaista, että samat ihmiset päättävät asioista hallinnon kolmella eri tasolla. Kolmella hallinnon tasolla Sirén viittasi, siihen että monet kansanedustajat ovat myös kunnanvaltuutettuja.

Autto luottaa äänestäjien harkintaan hyvinvointialueiden aluevaltuutettujen valinnassa.

”Hyvinvointialueiden aluevaltuustot vastaavat hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttävät hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Äänestäjien on voitava valita, haluavatko he painottaa ehdokkaansa valinnassa kansanedustajataustaisten ehdokkaiden kokemusta ja osaamista. Luotan tässä asiassa täysin äänestäjien harkintaan”, Autto sanoo.