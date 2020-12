Tähän mennessä maailmassa on kuollut covid-19-tautiin kaikkiaan 1,5 miljoonaa ihmistä. Suomessa koronavirus on tähän mennessä vaatinut 415 ihmisen hengen.

Vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara tarkastelee blogissaan koronakuolemien määrää ensimmäisessä ja toisessa aallossa suhteessa asukaslukuun.

”Missä kuolleita oli paljon keväällä, niitä on ollut paljon myös syksyllä. Tsekki on surullinen poikkeus tästä säännöstä. Maa säästyi epidemialta hyvin keväällä, mutta on ollut syksyllä Euroopan pahimmin kärsineitä maita, hän kirjoittaa.

Euroopassa on ollut rekisteröityjä tartuntoja kesän jälkeen paljon enemmän kuin ennen kesää. Suhteessa sairastuneisiin kuolemia on Soininvaaran mukaan ollut kesän jälkeen vähän.

”Tapauskuolleisuus on pudonnut murto-osaan keväisestä.”

Soininvaara löytää ilmiölle kolme selitystä. Ensinnäkin hän huomauttaa, että tedot tartuntojen määristä keväällä ovat vahvasti alimitoitettuja, koska silloin ei testattu kuin vakavia oireita saaneita.

Toisaalta vanhukset on opittu suojaamaan paremmin.

“Tämä voi selittää Italian muuta Eurooppaa heikompaa kehitystä. Maassa vanhukset elävät kiinteänä osana muuta yhteiskuntaan ja kolmen sukupolven perheet ovat yleisiä. Niissä oloissa vanhusten suojaaminen ei ole helppoa”, Soininvaara kommentoi.

Hänen kolmas selityksensä on se, että koronaviruksen aiheuttamaa tautia on yksinkertaisesti opittu hoitamaan paremmin.

Tähän mennessä maailmassa on kuollut covid-19-tautiin kaikkiaan 1,5 miljoonaa ihmistä. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos kertoi perjantaina, että Suomessa koronavirus on tähän mennessä vaatinut 415 ihmisen hengen.