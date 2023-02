Koronaepidemian huippu on ohi Kiinassa. Sairaalaan otettujen määrä on muutamassa viikossa laskenut rajusti. Moni suojautuu yhä tartunnoilta. Kuva Shanghaista 26. tammikuuta.

Voiton puolella. Koronaepidemian huippu on ohi Kiinassa. Sairaalaan otettujen määrä on muutamassa viikossa laskenut rajusti. Moni suojautuu yhä tartunnoilta. Kuva Shanghaista 26. tammikuuta.

Maailman terveysjärjestö WHO ja Euroopan tautikeskus ECDC ovat julkaisseet tuoreita tietoja Kiinan koronavirustilanteesta. Näyttää vahvasti siltä, että epidemian huippu Kiinassa on nyt ohitettu eikä uusia, huolestuttavia virusmuunnoksia ole löydetty.

Kiinan antamien tietojen mukaan avohoidon kuumeklinikoille yhteyttä ottavien potilaiden määrä oli ylimmillään 22. joulukuuta. Tuolloin yhteydenottoja oli 2,9 miljoonaa. Tammikuun 23. päivä yhteydenottoja oli 63 000.

Koronavirustaudin takia sairaalaan otettujen potilaiden määrä oli suurimmillaan 5. tammikuuta, kun potilaita otettiin hoitoon yli 1,6 miljoonaa. Tammikuun 23. päivä sairaaloihin otettiin sisään noin 250 000 potilasta.

WHO:n mukaan 26.9.2022–23.1.2023 Kiinassa on sekvensoitiin lähes 19 000 koronavirusnäytettä. Väestömäärään ja epidemian laajuuteen nähden se on vähän. Yleisimmät koronavirusvariantit ovat BA.5.2 (70,8 %) ja BF.7 (23,4 %). Nämä ovat samoja virusmuunnoksia, jotka ovat jo aikaisemmin kiertäneet EU-maissa, myös Suomessa.

ECDC:n mukaan Kiinasta ei ole löydetty uusia huolta aiheuttavia virusmuunnoksia, eikä Kiinan epidemiatilanteella ole merkittävää vaikutusta EU-alueen epidemiatilanteeseen.

”WHO:n ja ECDC:n raporttien perusteella koronavirusepidemia on vaimentunut Kiinassa, mutta on todennäköistä, että uusia epidemia-aaltoja syntyy vielä kevään kuluessa. Epidemia kuormittaa edelleen merkittävästi maan terveydenhuoltoa, mikä on syytä huomioida, jos matkustaa Kiinaan”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava.

Viimeisimmät matkustustiedotteet voi tarkistaa ulkoministeriön verkkosivuilta.

