Vihreiden kansanedustaja Oras Tynkkynen ei lähde tavoittelemaan vihreiden puheenjohtajuutta.

Päätös on yllättävä, sillä hän on ollut jopa vahva ennakkosuosikki. Toistaiseksi kisaan ovat ilmoittautuneet vasta eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö ja kansanedustaja Sofia Virta.

Puheenjohtaja Maria Ohisalo ei hae jatkokautta vaalitappion jälkeen. Hänen seuraajansa valitaan jäsenäänestyksen perusteella vihreiden puoluekokouksessa Seinäjoella kesäkuussa.

Aikaisemmin Marinin hallituksessa ilmasto- ja ympäristöministerinä sekä sisäministerinä toiminut Krista Mikkonen on niin ikään ilmoittanut, ettei lähde mukaan kisaan. Myöskään eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja aiemmin ennakkosuosikkina pidetty Atte Harjanne ei tavoittele puheenjohtajuutta.

Näistä syistä Tynkkynen ei lähde

Tynkkynen toteaa blogissaan harkinneensa ehdokkuutta vakavasti.

”Sen olin velkaa kaikille ihmisille, jotka ovat minua tehtävään ilmeisen vilpittömin mielin pyytäneet. Ja vakavasti olenkin harkinnut. Olen miettinyt asiaa aamuin, illoin ja vähän öinkin – bussissa ja saunassa, lounaalla ja kävelyllä. Olen käynyt lukuisia keskusteluja tukijoiden ja läheisten kanssa", Tynkkynen kirjoittaa.

”Joudun kuitenkin ikäväkseni ilmoittamaan, että tällä kertaa en asetu ehdolle vihreiden puheenjohtajaksi. Päätös ei ollut helppo. Työläydestä kertoo osaltaan kypsyttelemiseen vierähtänyt aika. Päätös ei johdu siitä, että suhtautuisin synkästi vihreiden tulevaisuuteen. Päinvastoin olen vakuuttunut siitä, että vihreillä on edessä valoisat näkymät, jos nyt otamme opiksi vaalitappion taustalla vaikuttavista syistä, uudistamme rohkeasti puoluetta ja teemme hartiavoimin töitä.”

Vaakakupissa painoi ennen kaikkea kaksi asiaa, hän kertoo. Oppositiopuolueen puheenjohtajan tehtävät ovat Tynkkysen mukaan raskaita. Vihreät on ilmoittanut, että hallitukseen lähtemisen kynnys on sille vaalitappion jälkeen äärimmäisen korkea.

”Jotta puheenjohtajuutta jaksaisi vuosia, pitää sitä kohtaan tuntea riittävää sisäistä paloa. Oma paloni roihuaa joitakin tehtäviä kohtaan, mutta kituu joissakin muissa.”

Tynkkynen pitää tärkeänä keskustelun paikkana sitä, pitäisikö puolueiden johtamista miettiä uudelleen, jotta ihmiset eivät uupuisi taakkansa alle.

”Monissa maissa vihreillä puolueilla onkin kaksi tasaveroista puheenjohtajaa, joiden kesken tehtäviä voi luontevasti jakaa. Toiseksi tämänhetkinen elämäntilanteeni taipuu heikosti puheenjohtajan vastuisiin. Asun puolisoni kanssa kolmella eri paikkakunnalla, ja arjen kasassa pitäminen on melkoinen palapeli.”

”Lopulta ratkaiseva tekijä on kuitenkin se, että läheiseni on vakavasti sairas. Se saa ymmärtämään rajallisen yhteisen ajan arvon. En halua johtaa puoluetta läheiseni kanssa vietetyn ajan kustannuksella. Ei olisi silti myöskään reilua laiminlyödä vastuita puheenjohtajana elämäntilanteeni takia. (Asian luonteen takia en puhu siitä julkisuudessa tämän enempää.) Näistä syistä olen päätynyt siihen tulokseen, että en tällä kertaa voi asettua ehdolle vihreiden puheenjohtajaksi. Ehkä vielä joskus tilanne on toinen.”

Tynkkynen haluaa palvella vihreitä varapuheenjohtajana.

”Varapuheenjohtajana voisin painottua tehtäviin, joissa minulla on eniten annettavaa. Varapuheenjohtajana voisin myös jakaa muun puoluejohdon kanssa velvollisuuksia paremmin niin, että pystyn kulkemaan läheiseni rinnalla. Puolueen johtoon ehdolle asettuminen on poliittinen päätös, ja ymmärrän hyvin, että sitä julkisuudessa sellaisena arvioidaan. Ihmisen itsensä kannalta se on kuitenkin samalla hyvin henkilökohtainen päätös. Tässä tilanteessa tämä päätös tuntuu oikealta.”

LUE SEURAAVAKSI: