Eduskunnan ja sitä kautta Suomen kannan EU-asioihin muodostava suuri valiokunta kertoo suhtautuvansa EU-komission esittämään sosiaalirahastoon ”esitetyssä muodossaan kielteisesti”.

”Eduskunta sanoo sosiaalirahastolle EI”, katsoo suuren valiokunnan keskustalainen jäsen Jouni Ovaska.

Suuri valiokunta katsoo, että ”Suomi ei voi edistää mallia, jossa EU toimisi jäsenvaltioiden rinnalla suorien sosiaalietuuksien rahoittajana maksamalla EU:n talousarviosta kotitalouksille suoria tulotukia”.

Suomen hallituksen on EU-politiikan toteutuksessa ”varmistettava se, että sosiaalipolitiikka ja -järjestelmät ovat jatkossakin kansallisessa toimivallassa”, valiokunta linjaa.

Suuri valiokunta muodostaa eduskunnan kannan EU-asioihin ja täten myös ohjaa hallitusta EU-politiikassa.

”Suuri valiokunta suhtautuu myös erittäin kriittisesti ehdotettuun voimassa olevan EU:n monivuotisen rahoituskehyksen avaamiseen, sen huomattavaa kasvattamiseen ja ennakollisiin sitoumuksiin EU:n tulevalle rahoituskehyskaudelle vuoden 2028 jälkeen”, valiokunnan tiedotteessa todetaan.

Sosiaalirahasto on osa EU:n jättimäistä Fit for 55 -ilmastopakettia, jonka sisältämän lainsäädännön avulla EU:n on tarkoitus leikata kasvihuonekaasujen nettopäästöjään vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoteen 1990 verrattuna ja saavuttaa ilmastoneutraalius 2050 mennessä.

”Ilmastolainsäädännön ohjausvaikutuksen tehostamiseksi muutoksia esitetään EU:n päästökauppajärjestelmään, taakanjakoasetukseen ja maankäyttösektoria koskevaan LULUCF- asetukseen. Energialainsäädännön alalta esitetään muutoksia uusiutuvan energian direktiiviin ja energiatehokkuusdirektiiviin. Liikennelainsäädäntöä tarkistetaan vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskevan direktiivin ja henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästönormeja koskevan asetuksen osalta. Lisäksi komissio ehdottaa energiaverodirektiivin tarkistamista. Uusia aloitteita ovat ehdotus hiilirajamekanismiksi, ehdotukset lentoliikenteen uusiutuvien lentopolttoaineiden ja meriliikenteessä käytettävien uusiutuvien polttoaineiden edistämiseksi sekä ehdotus sosiaalisen ilmastorahasto perustamisesta”, suuri valiokunta avaa.

Suuri valiokunta toteaa, että ilmastoneutraali EU vuoteen 2050 mennessä on tavoite, jonka on ohjattava kaikkea päätöksentekoa EU:ssa.

Valiokunta pitää perusteltuna hallituksen linjaa, jonka mukaan ilmastopaketin ehdotuksia on arvioitava sekä kansallisen että eurooppalaisen kokonaisedun näkökulmasta.

”55-valmiuspaketin sääntelyn on tuettava kustannustehokkaalla tavalla päästövähennyksiä, kannustettava vähähiilisiin investointeihin ja ohjattava EU:n siirtymää kohti hiilineutraalia taloutta. Velvoitteiden on jakauduttava jäsenvaltioille tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti”, valiokunta jatkaa.

”Suuri valiokunta pitää myös tärkeänä, että 55-valmiuspaketti toteutetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävästi sekä alueellisesti ja paikallisesti oikeudenmukaisella tavalla luontokadon ehkäisy ja digitaalinen siirtymä huomioon ottaen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ohjauskeinojen säätämisen lisäksi panostamista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, digitalisaatioon, koulutukseen ja osaamisen päivittämiseen sekä työllisyystoimiin”, tiedotteessa todetaan.

Oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat jättäneet kumpikin oman eriävän mielipiteensä suuren valiokunnan lausuntoon.

Sen sijaan oppositiopuolue kokoomus ei ole jättänyt eriävää mielipidettä. Kokoomuslaiset kokevat saaneensa tiukennettua kantoja ilmastopakettiin.

”Suuri valiokunta sai kokoomuksen tuella aikaan suomalaiselle reilun sekä elinkeinoelämän toimintaedellytykset, kilpailukyvyn ja teknologianeutraliteetin takaavan lausunnon”, kommentoi kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo.

”Eduskunnan kanta on, että hallituksen on kyettävä nykyistä parempaan ennakkovaikuttamiseen ja pidettävä eduskunta hyvin informoituna tulevien neuvottelujen etenemisestä”, kansanedustaja Ville Kaunisto (kok) sanoo.

Kokoomus on arvostellut hallitusta ankarasti liian myöhäisestä EU-vaikuttamisesta metsäkiistan aiheuttaneen taksonomian osalta.

LUE MYÖS: