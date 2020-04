Pohjois-Italian Veneton maakunta oli yksi niistä, joissa Italian ensimmäiset koronatapaukset havaittiin helmikuussa. Myös yksi ensimmäisistä eritysalueista, Vó, sijaitsee juuri Venetossa. Nyt Vó tunnetaan siitä, ettei siellä enää ole uusia tapauksia.

Kun Italian pahimmalla korona-alueella Veneton naapurissa Lombardiassa koronapotilaiden kuolleisuus on 17 prosenttia, Venetossa lukema on 5 prosenttia.

Lue myös:

Italian johtaviin virologeihin lukeutuva Padovan yliopiston mikrobiologian osaston johtaja Andrea Crisanti katsoo Vón ja yleisemmin Veneton onnistuneen siksi, että alueella toimittiin maailman terveysjärjestön WHO:n ohjeiden vastaisesti.

”Koronapotilaiden kuolleisuus Venetossa on hyvin alhainen koko muuhun Italiaan verrattuna. Se kertoo siitä, että olemme onnistuneet toimissamme”, Crisanti sanoo sekä Financial Timesin että italialaisen Il Giornalen haastatteluissa.

Crisantin mukaan Veneto toimi oikein erityisesti siinä, että se teki koronatestit lähes kaikille maakunnan asukkaille. Tässä testit määrännyt maakunnan presidentti Luca Zaia toimi täsmälleen päinvastoin kuin WHO on ohjeistanut. WHO on nimittäin ohjeistanut testaamaan vain ne ihmiset, joilla on oireita. Venetossa on testattu myös oireettomat.

”Matala kuolleisuus on täysin tämän ansiota”, Crisanti sanoo.

Lue seuraavaksi:

Aluejohtaja Zaian neuvonantajana toimiva virologi Giorgio Palú katsoo, että matalaa kuolleisuutta selittää myös se, että Venetossa koronavirustartunnan saaneet on määrätty kotikaranteeniin eikä kaikkia ole viety sairaalahoitoon. Sen sijaan Lombardiassa tartunnan saaneita on otettu sairaalahoitoon huomattavasti enemmän.

”Näin olemme onnistuneet välttämään sen, että sairastuneet tartuttavat myös hoitohenkilökunnan, jotka puolestaan tartuttavat perheenjäsenensä”, hän kommentoi Financial Timesille.

Italiassa on tähän mennessä kuollut yli 60 lääkäriä ja sairaanhoitajaa. Bergamon kaupungin lääkärit varoittivat jo maaliskuussa, että sairaaloista on tullut merkittäviä koronatartuntojen levittäjiä.

Lue lisää:

Venetossa ollaan nyt ottamassa seuraavaa askelta. Maakunta aikoo nimittäin testata kaikki koronaviruksesta parantuneet sen toteamiseksi, onko heistä tullut virukselle immuuneja.

”Jos heidät todetaan immuuneiksi, voimme antaa heidän aloittaa työnteon muita aikaisemmin ja siten pääsemme avaamaan liiketoimintoja aikaisemmin”, Luca Zaia kommentoi tiedotustilaisuudessaan tällä viikolla.

Koronavirus on lauantai-iltaan mennessä vaatinut 15 362 ihmisen hengen.