Blue Origin onnistui ensimmäisessä ihmisiä avaruuteen lennättäneessä laukaisussaan tiistaina. Noin 10 minuuttia kestänyt lento vei neljä kyytiläistä 107 kilometrin korkeuteen Blue Originin kehittämällä uudelleenkäytettävällä New Shepard -raketilla.

Pian lennon jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa esiintyi odotetun innostunut matkaseurue, eikä ylistävissä sanoissa säästelty. Amazonin ja Blue Originin perustaja Jeff Bezos totesi olevansa valmis uuteen avaruuslentoon.

”Kuinka nopeasti saatte raketin tankattua?” Bezos kysyi pilke silmäkulmassa.

Pian Bezos vakavoitui hetkeksi ja antoi kiitosta omaisuutensa kerryttäneille ihmisille, eli Amazonin työntekijöille ja asiakkaille.

”Haluan kiittää kaikkia Amazonin työntekijöitä ja asiakkaita. Te maksoitte tämän kaiken”, Bezos sanoi.

Työntekijöille suunnatut kiitokset maailman rikkaimman miehen avaruusunelman maksamisesta lienevät Amazonin työntekijöille suolaa haavoihin. Yhtiö on toistuvasti ollut esillä muun muassa työntekijöidensä huonon kohtelun ja työolosuhteiden vuoksi.

Tiedotustilaisuudessa lentoa kommentoinut Wally Funk puolestaan antoi suoraa asiakaspalautetta kehujensa välissä. Heti ensitöikseen Funk kertoi, että oli odottanut näköaloilta enemmän.

”Kuvittelin näkeväni maapallon, mutta emme olleet riittävän korkealla”, Funk sanoi.

Funkin tavoittelemaan koko maapallon näkemiseen vaaditaan kuitenkin nyt nähtyä lentoa huomattavasti suurempi korkeus. Esimerkiksi Apollo 17 -miehistön kuvaama ikoninen Blue Marble -kuva on otettu 29 000 kilometrin etäisyydellä maanpinnasta.

Täyttä. Kuudelle ihmiselle suunniteltu New Shepard näyttää ahtaalta, vaikka kyydissä on neljä matkustajaa. Wally Funkin mukaan tilaa olisi saanut olla enemmän. Kuva: EPA/Blue Origin

Funkin mukaan lento olisi saanut olla myös pidempi ja hän olisi kaivannut lisää tilaa painottomuuden kokemiseksi.

”Kaikille neljälle ei ollut riittävästi tilaa”, Funk totesi lennon jälkeen.

New Shepard on suunniteltu kuudelle ihmisille. Tiistain lennolla New Shepard kuljetti neljää ihmistä.

Tästä huolimatta Funk piti lentoa onnistuneena elämyksenä.

”Rakastin jokaista hetkeä. Tuskin maltan odottaa, että pääsen lennolle uudestaan”, Funk sanoi.

Bezosin mukaan Blue Originin tavoitteena on tehdä vielä kaksi turistilentoa tämän vuoden aikana. Tarkemmin Bezos ei avannut, minkälaiseen laukaisutahtiin yhtiö tähtää, mutta tavoitteena on nykyistä pitkäikäisemmän aluksen kehittäminen.

New Shepard on suunniteltu lentämään 25 kertaa, mutta Bezosin mukaan lentojen määrän pitäisi tulevaisuudessa olla lähempänä sataa.

Bezosin mukaan Blue Origin lähestyy 100 miljoonan dollarin myyntiä avaruuslennoilleen, Space News kertoo.