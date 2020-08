Tampereen yliopiston julkisoikeuden professori Pauli Rautiainen arvioi aluehallintovirastojen ylijohtajien ja tartuntatautilääkäreiden syyllistyneen harkintavallan alitukseen yleisötilaisuuksia koskevissa ohjeissa.

Hän katsoo Perustuslakiblogissa, että on silmiinpistävää, että ohje on pysynyt samanlaisena toukokuulta lähtien ja imaistu osaksi päätöksiä kuukausi toisensa jälkeen sellaisenaan, vaikka epidemiologinen tilannekuva ja esimerkiksi valtioneuvoston sen pohjalta periaatepäätöksinä tekemät suositukset ovat ajan kuluessa muuttuneet.

Asia nousi keskusteluun tällä viikolla, kun sosiaali- ja terveysministeriö lähetti aluehallintovirastoille ja Ahvenanmaan maakuntahallitukselle 11. elokuuta ohjeen, jossa se kehotti virastoja jatkamaan koronaviruksen leviämisen ehkäisytoimien valmistelua. Kirjeessä ministeriö kehotti virastoja harkitsemaan rajoitusten tiukentamista yli 50 hengen yleisötilaisuuksille ja kokouksille.

Aluehallintovirasto Avi ehti ilmoittaa, että yleisötilaisuuksien rajoitukset kiristyvät syyskuussa ja yli 50 hengen tapahtumat kielletään. Myöhemmin STM tviittasi, että ohjauskirjeessä oli kirjoitusvirhe. Koronaviruksen leviämisen ehkäisytoimet oli tarkoitus saattaa pakollisiksi yli 500:n, ei 50 hengen tapahtumille ja kokouksille syyskuun loppuun asti. Käytännössä kyse olisi ollut siis turvallisuusohjeiden pakollisuuden jatkamisesta kuukaudella, sillä ohjeiden noudattamista edellytetään nyt jo yli 500 hengen tilaisuuksilta elokuun loppuun asti.

Pauli Rautiaisen mukaan aluehallintovirastot ovat laiminlyöneet harkinnan siitä, voidaanko ohje imaista päätökseen sellaisenaan. Hän nostaa esiin myös opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toukokuussa antaman, päätösten liitteenä olleen ohjeen.

“Elokuun lopulla pitäisi varmaankin suorittaa esimerkiksi jonkinlaista punnintaa maskien käytön suosittamisen ja turvavälien pitämisen välillä, mutta ohjeessa sivuutetaan edelleen koko maskitematiikka. Tematiikka sivuutetaan näin myös Avien tartuntatautilain mukaisissa kieltopäätöksissä, joissa ei problematisoida mitenkään mitään ohjeessa mainittua eikä ohjeen soveltumista kunkin aluehallintoviraston toimialueen omiin olosuhteisiin. Tässä on kyse harkintavallan alitukseen syyllistymisestä”, hän kirjoittaa.

Rautiainen huomauttaa, että samaan aikaan hallinnossa on kuitenkin tunnistettu jo kauan sitten, että aika on ajanut ohjeen ohi.

“Ohjeessa esimerkiksi sanotaan, että tilaisuuksissa on pidettävä 1-2 m turvaväli henkilöiden välillä. Näin siinä on lukenut toukokuulta alkaen ja näin siinä lukee edelleen. Jo keväästä alkaen viranomaiset (THL, OKM, AVIt) ovat kuitenkin viestinnällisesti kertoneet, että 1-2 metrin turvaväli on pidettävä seurueiden välillä.

Jokainen kulttuuritilojen katsomossa koskaan vieraillut ymmärtää, kuinka suuri ero tällä on esimerkiksi kulttuuritoimialalle. Saavatko yhdessä konserttiin tulleet Matti ja Maija, jotka ovat kaksi henkilöä, istua vierekkäin seurueena vai onko heidänkin välillä oltava 1-2 metriä?”

Rautiaisen mukaan aluehallintovirastojen olisi pitänyt harkita, onko tämän ”1-2 metrin turvaväli henkilöiden välillä” -määräyksen ottaminen osaksi tartuntatautilain 58 §:n mukaista kieltopäätöstä välttämätöntä. Hän muistuttaa, että Avit ovat jo kuukausia itse viestinnällään kehottaneet toimijoita tältä osin olemaan noudattamatta omaa velvoittavaa kieltoaan.

”Siis otetaan uudestaan: Avit ovat kuukausia asettaneet kerta toisensa jälkeen saman velvoitteet, jota ne ovat kerta toisensa jälkeen kehottaneet kuukausia myös rikkomaan! Tämä näyttää harkintavallan alitukselta. Tämä näyttää joltain vielä vakavammalta. Viranomainen ei itse viesti totuudenmukaisesti omasta perusoikeuksiin ankarasti puuttuvasta määräyksestään. Viranomainen ei liudenna määräystään muuttamalla sitä vaan sen sijaan se antaa määräystä muuttamatta ymmärtää viestinnälliesti, että sen asettamaa velvoitetta ei tarvitsekaan noudattaa siinä muodossa, jossa se on asetettu. Tällainen viranomaistoiminta ei sovi oikeusvaltioon. Tässä velvoitteen ja suosituksen raja menee jälleen kerran sekaisin. Viranomaisen on käytettävä harkintavaltaansa päätöksenteossaan ei viestinnässään”, Rautiainen korostaa.

