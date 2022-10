Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen muistuttaa sosiaalisessa mediassa pääministeri Sanna Marinia (sd) Suomen taloustilanteen vakavuudesta. Hän viittaa Marinin eduskunnan kyselytunnilla esittämiin näkemyksiin.

Pääministeri nosti kyselytunnilla esiin ”verotuksen porsaanreiät”.

”Meillehän tärkeää ei suinkaan ole se, että veroja pitäisi kauheasti korottaa, vaan nimenomaisesti tilkitä niitä verotuksen porsaanreikiä ja aukkoja, eheyttää suomalaista verojärjestelmää ja veropohjaa ja mieluumminkin sitten madaltaa näitä veroasteita, eli ei SDP:n tavoite suinkaan ole se, että verotus olisi mahdollisimman kireä, vaan että meidän veropohjamme olisi mahdollisimman tiivis”, hän sanoi.

Puttonen muistuttaa, että Suomen BKT per capita on samalla tasolla kuin 14 vuotta sitten.

”Julkinen velka on kasvanut samana aikana 60 miljardista 160 miljardiin euroon. Tämä ei nyt ”verotuksen porsaanreikiä” tilkitsemällä oikene”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Marin sanoi kyselytunnilla olevansa huolestunut velkaantumisesta.

”Kyllä minä olen huolestunut velkaantumisesta, olen huolestunut niin Suomen velkaantumisesta kuin muiden eurooppalaisten valtioiden velkaantumisesta, mutta syy on se, että me olemme kohdanneet erittäin vakavia, isoja kriisejä tällä hallituskaudella. Ja kun oppositio kritisoi velkaantumista, niin itse asiassa, jos me katsomme, te olette tukeneet kaikkia näitä toimia, koronassa tukea yrityksille, tukea ihmisille. Te olette tukeneet sodan aikana sitä, että me teemme mittavia hankintoja”, hän sanoi kyselytunnilla vastatessaan kokoomukselle.

Pääministerin mukaan hallitus on joutunut ottamaan velkaa tukeakseen esimerkiksi suomalaisia yrityksiä ja ihmisiä vaikeiden kriisien keskellä.