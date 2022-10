Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei usko, että Venäjän presidentti Vladimir Putin kykenee tunnustamaan minkäänlaista tappiota. Hän arvioi Ukrainan tilannetta lehdistötilaisuudessa maanantai-iltana.

”On hyvin vaikea nähdä, että presidentti Putin voisi tunnustaa minkäänlaista tappiota. Onko hän kykenevä siihen? Siitä on kysymys, ja minä uskon, että hän ei ole kykenevä hyväksymään tappiota. Lännen tehtävä ei ole tarjota tai etsiä ulospääsyä Putinille. Lopputuloksen on oltava se, että Ukraina on vapaa”, Niinistö sanoi lehdistötilaisuudessa Norjassa.

Putinin ulospääsyä on aiemmin julkisesti pohtinut Yhdysvaltain presidentti Joe Biden. Hän on ilmaissut huolensa tilanteen kärjistymisestä ja siitä, että Putinilta puuttuu "tie ulos”.

”Sodassa on alkamassa uusi vaihe”

Niinistö ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre keskustelivat maanantaina Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Niinistö viittasi maanantain iskuihin ja totesi Venäjän hyökänneen brutaalisti Ukrainan siviiliväestöä vastaan.

”Valitettavasti näyttää siltä, että sodassa on alkamassa uusi vaihe, ja se on eräänlainen eskalaatio tilanteessa. Toivottavasti se on viimeinen eskalaatio, ja toivottavasti voimme jonakin päivänä sanoa, että Ukrainassa on rauha ja Ukraina on pelastettu”, Niinistö totesi.

Ukrainan mukaan Venäjä iski maan kaupunkeihin yli 80 ohjuksella. Yli 10 ihmistä on kuollut maanantain iskuissa, jotka länsi on tuominnut laajasti.

Presidenttien lehdistötilaisuudessa nousi esiin myös Suomen Nato-prosessi. Vain Turkin ja Unkarin siunaus Suomen ja Ruotsin jäsenyyksille puuttuu.

Pääministeri Jonas Gahr Støre painotti, että Norjan kanta on ollut se, ettei millään Nato-maalla ole oikeutta estää Suomea ja Ruotsia hakemasta Natoon. Niinistö puolestaan oli luottavainen, että asia ratkeaa parhain päin sekä Suomen että Ruotsin osalta ajallaan.

