Kuorma. Hävittäjäkoneen rasitukseen vaikuttaa voimakkaasti se, kuinka kuluttavaa sen käyttö on - hieman arkisemmin sanottuna se, kuinka tiukkaa kurvia koneella väännetään, ja kuinka usein.

Ilmavoimat evaluoi parhaillaan uusia monitoimihävittäjiä. Uusien koneiden astuessa käyttöön vuodesta 2025 eteenpäin tarkoituksena on, että nykyinen Boeing F/A-18 Hornet -kalusto poistuisi käytöstä vuoteen 2030 mennessä.

Puolustusvoimien suunnitelmissa Hornet-kalusto poistuu käytöstä 4 500 lentotunnin jälkeen, jolloin niiden niin kutsuttu FLE-tunnusluku on 0,75. Ilmavoimien lentokaluston väsymistä kartoittaa VTT.

Valmistajan alkuperäisissä suunnitelmassa Hornet-kaluston käyttöiäksi on määritelty 6 000 tuntia, joskin tietyissä olosuhteissa tätäkin on kyetty venyttämään. Ratkaisua on tosin myös arvosteltu.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos kertoo, että FLE-arvo (Fatigue Life Expended) on Hornetin rakenteiden eliniän kulutuksen seurantaan käytettävä tunnusluku, jolla seurataan siiven tyven kumulatiivista rasituskertymää suhteessa koneen suunnitteluvaiheessa osoitettuun turvalliseen maksimiarvoon.

”Indeksi on eräs tunnusluvuista, joita käytetään Puolustusvoimissa Hornet-kaluston rakenteiden kunnon ja elinkaaren seurantaan, analyysiin sekä elinkaarta ylläpitävien toimenpiteiden suunnitteluun. FLE-arvon laskenta perustuu koneen rakenteeseen sijoitettujen antureiden lennoilla taltioimiin tietoihin. FLE-arvoa käytetään koneiden käytön ja ylläpidon suunnitteluun sekä rakenteiden tarkastus-, muutos- ja rakennekorjaustöihin”, logistiikkalaitos kertoo vastauksessaan.

Logistiikkalaitoksen mukaan FLE-indeksi on suhdeluku, joka kertoo kuinka suuri osa rakenteelle sallitusta kumulatiivisesta vauriosummasta on tarkasteluhetkellä "kulutettu". Maksimiarvo voidaan siis skaalata vapaasti.

Tyypillisesti koneen suunnittelun alkuvaiheessa indeksin tavoitearvoksi asetetaan joku tasaluku, mutta suunnittelun edetessä ja suunnitteluarvojen tarkentuessa lopullinen, hyväksytty maksimiarvo poikkeaa alkuperäisestä.

Logistiikkalaitos painottaa, että lopullisen maksimiarvon suuruudesta ei pysty suoraan päättelemään sitä, saavutetaanko koneella alkuperäisenä tavoitteena oleva lentotuntimäärä, sillä myös käytön rasittavuutta kuvaavat arvot tyypillisesti muuttuvat suunnittelun aikana. Hornet-koneiden rakenteita on kehitetty valmistuksen edetessä, ja eri aikaan valmistettujen koneiden FLE-indeksin maksimiarvot ovat erisuuruisia.

Mistä sitten Suomen ylärajaksi valitsema 0,75 tulee, ja miksi se ei ole 1,00?

Logistiikkalaitoksen mukaan Suomen koneiden FLE-indeksin yläraja 0,75 perustuu Yhdysvaltain merivoimien F/A-18 C/D -kalustolle antamaan alkuperäiseen tyyppihyväksyntään. Kyseessä on raja-arvo, johon saakka rakenteen laskennallinen elinikä on todennettu käytännön väsymiskokein.

”Suomessa Ilmavoimien Hornet-kalustolle on hyväksytty hieman alkuperäistä ylärajaa pienempi arvo. Sen määrittelyssä on huomioitu Ilmavoimien käytössä aiheutuvasta rasituksesta kerätty tieto sekä rakenteiden väsymistä koskevat uudemmat tutkimustulokset”, laitos kertoo.

Laitoksen mukaan indeksi antaa todenmukaisemman kuvan monitoimihävittäjän elinkaaren vaiheesta kuin pelkkien lentotuntien laskeminen, ja indeksin kertymisnopeuteen vaikuttaa monitoimihävittäjien tapauksessa muun muassa konekaluston käyttötapa.

”Pääosa monitoimihävittäjän väsymisindeksistä karttuu lennon vaiheissa, joissa kone liikehtii voimakkaasti. Tällaista on esimerkiksi ilmataistelukoulutus.”

Suomessa taas harjoitusalueet ovat verraten lähellä lentotukikohtia, eli siirtymät ovat lyhyitä, joten ”väsymisindeksiä kertyy lentotuntia kohti enemmän kuin jonkun toisen käyttäjämaan lentotoiminnassa, jossa siirtymiin kuluu enemmän aikaa”, logistiikkalaitos kertoo.

