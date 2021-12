Oppositiopuolue perussuomalaiset grillasi hallitusta eduskunnan kyselytunnilla sisäministeriön selvityksestä koskien kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden oleskelulupia.

Perussuomalaisten Jenna Simula kritisoi hallitusta siitä, että se kaavailee ”oleskelulupia ihmisille, jotka ovat saaneet jo useita kielteisiä turvapaikkapäätöksiä, ihmisille, joilla ei ole mitään perustetta olla maassamme”.

”Arvoisa ministeri Mikkonen, miten te olette voinut antaa edes valmistella jotain näin edesvastuutonta?” kysyi Simula.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) ei kyselytunnin alussa ollut vielä salissa paikalla tiedotustilaisuutensa vuoksi. Kysymykseen vastasi aluksi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk), joka sijaisti pääministeriä tämän EU-huippukokouksen vuoksi.

”Käsittelemänne näkemyksen mukaista esitystä siitä, että hallitus olisi tekemässä ratkaisuja, jotka ikään kuin vahvistaisivat laittomasti maassa oleskelevien aseman osana yhteiskuntaamme pysyvämmin, hallitus ei ole hyväksynyt, eikä sellaista ole hallitukselle edes esitelty”, sanoi Saarikko ja korosti hallituksen kannan olevan, ettei tällaista esitystä olla antamassa.

Kun sisäministeri Mikkonen saapui saliin, perussuomalaisten Mauri Peltokangas kysyi häneltä, onko hän valmistelemassa pykälää oleskeluluvasta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille.

”Minä en tiedä, mistä oli lähtenyt leviämään tämmöinen käsitys, että sisäministeriössä ollaan valmistelemassa jotakin pykälää. Emme me ole, vaan aivan kuten kuulin tässä ministeri Saarikon kertovan, on olemassa selvitys, joka on tämän ohjelman — laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisen toimintaohjelman — mukainen, jossa on noin 50 keinoa, millä haluamme vaikuttaa siihen, että estämme laitonta maahantuloa ja laitonta maassa oleskelua. Siellä on yksi kohta, missä todetaan, että tehdään selvitys, miten voimme estää tällaisen varjoyhteiskunnan syntymisen. Ja tällaista selvitystä viranhaltijat tekevät, ja sitten kun selvitys on tehty, niin sitten me tiedämme, mitä selvityksessä on, ja sitten sitä asiaa käsitellään”, Mikkonen vastasi.

Kokoomuksen Mari-Leena Talvitie kysyi Mikkoselta, ”millaisen vetovoimatekijän tämä pelkkä selvitys, saati mahdollinen lainsäädäntö, muodostaa Suomelle”.

”Todellakin olen itsekin ihmetellyt tätä keskustelua, kun tuntuu, että lehtien palstoilla ja täällä salissakin tulee sellaisia väitteitä ja kerrotaan selvityksen tuloksista, vaikka ei tuo selvitys ole ollut vielä valmis enkä ole itse sitä edes nähnyt. Tuntuu, että täällä joillain muilla on jotakin aivan käsittämätöntä tietoa, mistä en itse edes ole tietoinen”, sanoi Mikkonen.

”Kun tämä selvitys tulee, niin sitten katsotaan, millaisia siellä esitetään, esimerkiksi mitä muissa maissa on tehty asian hyväksi, mutta samanaikaisesti me teemme, niin kuin kerroin tästä äskeisestä ohjelmasta, kaikkia niitä eri keinoja eri vaiheessa, miten me varmistamme, että tähän maahan ei tulla laittomasti eikä täällä olla laittomasti”, hän jatkoi.

