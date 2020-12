Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa on sattunut vakava häiriötilanne. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sekä sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) kutsuivat median tiedotustilaisuuteen lyhyellä varoitusajalla.

TVO:n ydinvoimalassa tapahtui häiriö torstaina kello 12.22. Päähöyryputken eristys laukesi ja suojarakennus eristettiin. Voimayhtiö ja Säteilyturvakeskus STUK ovat käynnistäneet valmiustoimintansa.

”Sain itse tämän tiedon tapahtuneesta sosiaali- ja terveysministeriön päivystäjältä nopeasti tapahtuman jälkeen”, Kiuru kertoi.

TVO:n mukaan laitokselta ei ole tapahtunut päästöä, eikä tapahtuneesta ole aiheutunut vaaraa ihmisille tai ympäristölle.

Tällaisessa tilanteessa ”käynnistyy hyvin poikkeuksellinen valmiustilanne”, kertoi STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana tiedotustilaisuudessa. Tiippanan mukaan näyttää siltä, että tilanne johtui mittauspiikistä. Tällä hetkellä kohonneita säteilytasoja ei ole enää mitattu, hän totesi.

”Tällä hetkellä tilanne on stabiili, se on hallinnassa”, hän kertoi.

”Tapahtuman syytä selvitetään.”

Tiippanan mukaan ”täysvalmius on nyt päällä”. Näin voimakasta suojaustoimintoa ei laitoksilla ole Suomessa hänen käsityksensä mukaan aiemmin tapahtunut. Tiippana viittasi nimenomaan suojarakennuksen eristämiseen.

”Suomalaisittain tämä on merkittävä, poikkeuksellinen tapahtuma.”

Laitoksen häiriötilanne käynnistyi säteilymittausjärjestelmien mitattua kohonneita säteilytasoja laitoksen sisällä.

Reaktorirakennuksen sisällä ei työskennellä, joten työntekijät eivät ole altistuneet säteilylle, kertoi toimitusjohtaja Jarmo Tanhua. Hänen mukaansa järjestelmä toimi suunnitellusti ja laitos meni pysäytettyyn tilaan. Näyttäisi siltä, että kyse on reaktoriveden puhdistusjärjestelmän suodattimesta, mutta täyttä varmuutta ei vielä ole ja asiaa selvitetään yhä.

”Se olisi mennyt rikki ja suodattimesta olisi päässyt suodattimessa olevat radioaktiiviset hiukkaset reaktoriin, josta tämä hälytys olisi tullut”, Tanhua kuvasi.

Ministeri Pekonen kertoi, että eri viranomaiset ovat käynnistäneet normaalit valmiusorganisaationsa valmiussuunnitelmiensa mukaisesti. Ministeriössä on nostettu johtamisvalmiutta ja ministeriö on ”täydessä valmiudessa”. Satakunnan sairaanhoitopiiri on perustanut johtokeskuksen.

Keskeisessä roolissa on STUK. Yleisölle kerrottiin asiasta vasta noin tunti tapahtuneen jälkeen.

”Se on liian kauan”, Tiippana sanoi ja totesi, että koronapoikkeustilanteessa järjestäytyminen kesti liian kauan.

Ihmisiä esimerkiksi työskentelee parhaillaan etänä. Juuri eilen pidettiin STUKissa harjoitus Tiippanan mukaan ja oppeja päästiin hyödyntämään jo tänään. Noin 70–80 ihmistä seuraa edelleen tilanteen kehittymistä, vaikka STUK ei näe enää uhkakuvaa tilanteessa, Tiippana totesi.

Olennaista hänen mukaansa on se, miten hälytys tuli kohonneista säteilytasoista laitoksen sisäpuolella. Se itsessään käynnisti laitoksen rajun suojaustoiminnon ja samalla organisaatioiden täysvalmiuden.