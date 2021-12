Venäjän presidentti Vladimir Putinin Nato-vaatimus on herättänyt reaktioita erityisesti Nato-jäsenyyttä kannattavassa kokoomuksessa, ja nyt asiaan ottaa kantaa oppositiopuolueen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Putin on vaatinut uutta ”turvallisuussopimusta” Eurooppaan ja Natolta kirjallisia takeita siitä, ettei puolustusliitto laajene itään.

”Viimeistään Ukrainan sota on osoittanut, ettei Venäjään liittyvä haaste ole tosiasiassa hävinnyt ja että Suomen tarve tasapainottaviin toimenpiteisiin on edelleen akuutti. Venäjästä on tullut yhä arvaamattomampi, ja maan läpinäkymättömyys tekee sen kanssa toimimisesta ja sen tavoitteiden arvioinnista vaikeaa. Tämä valitettavasti lisää samalla riskejä, sillä emme ole varmoja minkälaisiin keinoihin Kreml on viime kädessä valmis tukeutumaan. Kokemuksen perusteella Venäjä ei ainakaan pelkää kaihtaa rujoja keinoja tavoitteidensa edistämiseksi”, Orpo kirjoittaa kokoomuksen verkkosivuilla julkaistussa blogissaan.

Suomen ei tule omaehtoisesti sulkea pois vaihtoehtoa hakea Nato-jäsenyyttä, katsoo Orpo, jonka mielestä jäsenyydelle pitäisi olla riittävä tuki sekä kansallisesti että puolueiden kesken. Kokoomus on kannattanut Nato-jäsenyyttä vuodesta 2006.

”Kokoomuksen näkökulmasta Suomi ei voi joustaa keskeisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikan suvereniteetin kysymyksessä. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen liikkumatila yhdistettynä uskottavaan maanpuolustukseen luovat itsenäisyytemme kivijalan”, Orpo kirjoittaa.

”Katson sillä olevan erityistä arvoa kansallisesti, että Suomessa on poliitikkoja ja puolueita, jotka puhuvat avoimesti jäsenyyden puolesta. Ollakseen todellinen vaihtoehto Suomelle, Nato-jäsenyydellä on myös oltava kannattajansa. Mikäli yhdelläkään poliittisella taholla ei olisi valmiuksia edistää jäsenkysymystä tarvittaessa, olisi Suomen mahdollisuus hakeutua sotilasliiton jäseneksi nykyistä ohuempi”, Orpo katsoo.