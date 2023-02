Petteri Orpon mukaan kokoomus haluaa pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Hänen mukaansa talous ei ole itseisarvo, vaan ”talous on väline hyvinvoinnin saavuttamiseen.”

”Talouspuhe ei ole kovaa puhetta, vaan se on lämmintä puhetta, koska vain sen kautta me pystymme turvaamaan hyvän elämän ihmisille.” Näin sanoi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo julkistaessaan gallupeja johtavan oppositiopuolueen vaaliohjelman tiistaina.

Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelma, jota Orpo kutsui ”työlistaksi”, jakautuu kuuteen päätavoitteeseen. Näiden joukosta löytyvät muun muassa ”puhtaan ja varman” energiantuotannon edistäminen sekä Suomen turvallisuuden parantaminen, mutta kaiken keskiössä on talous.

”Nyt on oikea aika kääntää Suomen talous ja suomalaisten elintaso nousuun” ja ”Nyt on oikea aika lopettaa velaksi eläminen” ovat ohjelman keskeiset tavoitelauseet. Puolueen mukaan nyt on myös ”aika pelastaa hyvinvointiyhteiskunta”, ja tähän tarvitaan kestävää julkista taloutta.

Puolueen varapuheenjohtaja Elina Valtonen muistutti puolueen jo aiemmin julkistamasta talouslinjasta: kokoomus tavoittelee ensi vaalikaudella kuuden miljardin euron edestä sopeutustoimia, josta suoria menosäästöjä on noin puolet, sekä pyrkii lisäksi työllisyyden parantamiseen sekä taloutta oikaiseviin reformeihin.

”Yhdessä [näillä toimilla] päästään kahdeksan miljardin euron positiiviseen vaikutukseen Suomen julkisen talouden rahoituspohjan kannalta”, Valtonen sanoi.

Valtonen arvosteli kilpakumppani SDP:n talousohjelmaa, josta löytyy enemmän niin sanottua verosopeutusta eli veronkiristyksiä kuin menosäästöjä – uusilla veroilla ja veronkorotuksilla ei Valtosen mukaan saada taloutta nousuun.

Operaatio velkaantumisen lopettamiseksi

Petteri Orpon mukaan kokoomuksella on ”kokonaisvaltainen ratkaisu” velkaantumiskehityksen kääntämiseen ja ”aivan selvä näkemys miten tämä tehdään”.

”Velkaantuminen on epäoikeudenmukaista tulevia sukupolvia kohtaan. Tämän päivän velka on huomisen veronkorotus”, hän sanoi.

Vaaliohjelmassa kerrotaan, millaisen ”operaation” tavoite velaksi elämisen lopettamisesta kokoomuksen mielestä vaatii. Operaatioon kuuluu kymmenen tavoitetta ja keinoa.

Kokoomus haluaa muun muassa laatia kahden vaalikauden mittaisen talouden tervehdyttämisohjelman, jolla Suomen julkinen talous tasapainotetaan ja velkaantuminen lopetetaan vuoteen 2031 mennessä. Samalla puolue kuitenkin laskisi Suomen kokonaisveroastetta: ”Veronkorotusten sijaan tasapainotamme taloutta kasvu- ja työllisyystoimilla sekä menoja hillitsemällä”.

”Kevennämme työn verotusta oikeudenmukaisesti kaikissa tuloluokissa. Verojen keventäminen nostaa oikein kohdennettuna talouden kasvua ja kannustaa työntekoon, minkä kautta valtio saa osan veroalen hinnasta takaisin. Emme kevennä verotusta velaksi. Siirrämme verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta haittojen, päästöjen ja kulutuksen verotukseen”, kuuluu yksi vaaliohjelman lähtökohdista.

Talouden tasapainottamisesta päätettäessä kaikkia kohteita tarkastellaan, kokoomus linjaa, ”mutta säästöjä vältetään koulutus- ja kulttuurimenoista, työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisistä menoista sekä maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta”.

Kuten SDP:llä, kokoomuksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin – kokoomuksen tapauksessa vuoteen 2030 mennessä.

”Kokoomuksen toimilla 100 000 suomalaista työllistyy ensi vaalikauden aikana. Puramme työnteon esteitä, uudistamme työmarkkinat ja panostamme työhyvinvointiin”, puolue linjaa.

Elina Valtosen mukana kokoomuksessa on huomattu, että ”SDP on tullut tälle samalle linjalle”. Hänen mukaansa keskeisenä erona puolueiden välillä on, että ”me esitämme myös keinot”. Esimerkkeinä hän viittasi kannustinloukkujen purkamiseen sekä paikallisen sopimisen lisäämiseen.

Kokoomus nopeuttaisi myös kansainvälistä rekrytointia.

”Suomen työikäinen väestö vähenee samaan aikaan, kun ikääntyneiden määrä kasvaa. Yhtälö haastaa hyvinvointimme perustaa. Kevennämme koko kansainvälisen rekrytoinnin ketjun byrokratiaa. Varmistamme, että Suomeen pääsee sujuvasti töihin ja että työluvat myönnetään nopeasti.”

Suomesta ”energiasuurvalta” ja maanpuolustukselle rahoituslupaus

Energiapolitiikan puolella kokoomus haluaa tehdä Suomesta ”puhtaan, edullisen ja varman energian suurvallan”, mikä tarkoittaa muun muassa tuuli- ja aurinkovoiman käytön edistämistä ja lisäydinvoiman rakentamista. Puolueen tavoitteena on varmistaa suomalaisille edullisen sähkön saanti, mutta samaan aikaan torjua ilmastonmuutosta ja vähentää päästöjä sekä puolustaa luonnon monimuotoisuutta.

”Toteutamme päästövähennykset kustannustehokkaasti, markkinaehtoisesti ja teknologianeutraalisti – elintasosta tinkimättä. Suomalaisten yritysten merkittävä hiilikädenjälki varmistaa, että ilmastonmuutosta torjutaan tehokkaasti. Valjastamme markkinatalouden ilmastonmuutoksen torjuntaan. Edistämme uusien teknologioiden käyttöönottoa ja kotimaisten innovaatioiden syntymistä. Verotamme ilmastopäästöjä yhtäläisesti riippumatta päästölähteestä”, puolue listaa.

Turvallisuuden saralla kokoomuksen tavoitteena on Nato-jäsenyyden toteutumisen lisäksi muun muassa raja-aidan rakentaminen itärajalle sekä Suomen maanpuolustuksen resurssien turvaaminen.

”Sitoudumme pitämään puolustusmenot vähintään 2 prosentissa BKT:sta. Laajennamme kutsunnat koskemaan koko ikäluokkaa. Varmistamme ikäluokan parhaiden kykyjen osallistumisen maanpuolustukseen”, puolue linjaa.

Turvapaikkapolitiikan kokoomus haluaa päivittää ”ajan tasalle”.

”Ohjaamme turvapaikat kaikkein hädänalaisimmille ja estämme järjestelmän väärinkäytön. Tehostamme sekä turvapaikkahakemusten käsittelyprosesseja että palautuksia lähtömaihin. Varmistamme vahvat kannustimet maahanmuuttajien kotoutumiseen tekemällä työnteosta ja kielenoppimisesta velvoittavampaa.”

