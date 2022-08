Tuhannet suomalaiset ovat sijoittaneet yli sata miljoonaa euroa pankkisääntelyn ulkopuolella toimiviin varjopankkeihin, uutisoi Talouselämä.

Lehti kertoo laajassa artikkelissa, että sijoituksia ovat keränneet Top Finance, Blue Finance , GF Money ja OPR-Finance -nimiset varjopankit. Yrityksistä kolme ensin mainittua toimii Turussa, jota luonnehditaan artikkelissa Suomen varjopankkipääkaupungiksi.

Sijoittajien rahat jäivät korona-aikana jumiin varjopankkeihin ja nyt monet heistä etsivät keinoa saada rahansa takaisin. Luottamusta yhtiöihin on rakennettu lunastuslausekkeilla. Esimerkiksi Top Financen yhtiöjärjestyksen mukaan sijoittajilla oli tietyin ehdoin oikeus vaatia Top Financea lunastamaan heidän osakkeensa takaisin.

Lukuisissa varjopankeissa sijoitusten lunastukset ovat yhä keskeytyksissä. Myös osinkojen maksatuksia on laitettu jäihin.

Yksi Talouselämän haastattelemista sijoittajista on Pohjois-Suomessa asuva Kari-Pekka (nimi muutettu). Hänellä on turkulaisessa Top Financessa ja muissa varjopankeissa sijoituksia 60 000 euron edestä. Top Financea ja muita saman alan toimijoita kutsutaan varjopankeiksi, koska ne toimivat tavanomaisia pankkeja koskevan sääntelyn ulkopuolella.

Top Finance on kerännyt sijoituksia noin 7,3 miljoonan euron edestä. Miljoonapotista valtaosa on peräisin aivan tavallisilta suomalaisilta. Yhtiön osakasluettelosta löytyy esimerkiksi yrittäjiä, lääkäri ja eläkeläinen.

Top Finance on toimittanut kaupparekisteriin tunnuslukuja, jotka eivät ole antaneet oikeaa kuvaa yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Useat sijoittavat kertovat kokevansa, että Top Finance on johtanut heitä harhaan. Yhtiö kiistää sijoittajien väitteet.

Top Financen lisäksi rahoja on jumissa esimerkiksi Helsingissä toimivassa varjopankissa OPR-Financessa. Yhtiöön on sijoitettu omaa pääomaa 37,2 miljoonaa euroa. Rahoista on jäljellä vain murusia. Osingonjakokelpoisia varoja ei ole, sillä tappiota on kertynyt 31,6 miljoonaa euroa.

