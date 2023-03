Keskusjärjestöjen mukaan THL:n esitykset ruuhkauttaisivat terveyspalvelut ja lisäisivät eriarvoisuutta palveluiden saatavuudessa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on yksi vastineen kirjoittajista.

Työmarkkinat. Keskusjärjestöjen mukaan THL:n esitykset ruuhkauttaisivat terveyspalvelut ja lisäisivät eriarvoisuutta palveluiden saatavuudessa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on yksi vastineen kirjoittajista.

Työmarkkinat. Keskusjärjestöjen mukaan THL:n esitykset ruuhkauttaisivat terveyspalvelut ja lisäisivät eriarvoisuutta palveluiden saatavuudessa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on yksi vastineen kirjoittajista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi tänään asiantuntijaselvityksen työterveyshuollon sairaanhoidosta. Selvityksen mukaan palveluissa on terveydenhuollon oikeudenmukaisuuteen ja resurssien tarpeenmukaiseen jakautumiseen liittyviä ongelmia.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pitävät THL:n selvitystä puutteellisena ja osin harhaanjohtavana. Järjestöt julkaisivat asiasta vastineensa tänään.

LUE MYÖS THL:n selvitys paljastaa työterveyshuollon kyseenalaisen mekanismin Suomessa

Keskusjärjestöjen mukaan THL:n esitykset ruuhkauttaisivat terveyspalvelut ja lisäisivät eriarvoisuutta palveluiden saatavuudessa.

”THL:n hahmottelemien muutosten seuraukset ovat arvioimatta ja johtopäätökset asenteellisia. Selvityksessä lähdetään virheellisesti myös siitä, että työnantajien järjestämän sairaanhoidon rahoitus ja yksityisten terveyspalvelujen kapasiteetti olisivat siirrettävissä hyvinvointialueiden hoidettaviksi”, painottavat keskusjärjestöt EK, KT, SAK, Akava ja STTK.

”Työterveyshuollon sairaanhoitoa mahdotonta siirtää julkiseen terveydenhuoltoon”

Työterveyttä koskevassa selvityksessä ei järjestöjen mukaan oteta huomioon, että työnantajat jatkaisivat vapaaehtoisen sairaanhoidon tarjoamista työntekijöilleen ilman nykyisiä rajoitteita, jolloin eriarvoisuus lisääntyisi myös työssä olevien kesken.

Järjestöt korostavat, että työnantajien, työntekijöiden ja yrittäjien sairausvakuutusmaksuilla katetaan työterveyden kustannukset. Valtio ei siis rahoita palkansaajien työterveyshuoltoa. Valtio ainoastaan rahoittaa jonkin verran yrittäjien työterveyshuoltoa.

Työnantajat voivat vapaaehtoisesti järjestää työterveyshuollon sairaanhoidon palveluita. Vuonna 2020 työterveyshuollon sairaanhoitokäyntejä oli 3,4 miljoonaa.

”Työterveyshuollon sairaanhoitoa on tämän vuoksi mahdotonta siirtää julkiseen terveydenhuoltoon. Työterveyshuollon sairaanhoidossa huomioidaan sairauden vaikutus työhön ja pyritään estämään työkyvyn menettäminen tai työkyvyttömyyden pitkittyminen. Tässä työterveyshuollon erityisosaamisella on ratkaiseva merkitys. Kyse on siis osittain eri palvelusta kuin julkisessa perusterveydenhuollossa”, järjestöt lisäävät.

Järjestöjen vastine on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.