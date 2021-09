Markkinahermoilu kiihtyi tällä viikolla, ja maanantaina nähtiin melko vauhdikasta kurssilaskua, kun kiinalainen kiinteistöjätti Evergrande ja sen massiiviset talousvaikeudet nousivat otsikoihin. Pelästyttikö kurssirytinä ja Evergranden tilanne?

”Pitäisikö nyt sanoa vähän ilkeästi, että kiva että jotain tapahtuu markkinoilla. Meillä on aika tylsä syksy ollut tähän asti. Mutta totta kai se herätti kysymyksiä siitä, miten iso juttu voi olla kyseessä”, sanoo S-Pankin päästrategi Lippo Suominen.

Kiinan kiinteistökuplasta on puhuttu vuosikausia. Miksi rahoitusmarkkinat säikähtivät niin rajusti Evergranden maksuvaikeuksia?

”Evergrande on yksittäinen tapahtuma, mutta Kiinan markkinan pehmeys alkoi jo paljon aikaisemmin”, Aktian salkkuratkaisujen johtaja Samu Lang sanoo.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn johtaja Emilia Kullas sanoo, että suomalaisen omia rahojaan sijoittavan ei ehkä kannata hirveästi hermostua kiinalaisen kiinteistöjätin ongelmista, olkoonkin että summat ovat aivan jättimäisiä.

Evergranden velkajärjestely on vasta alkamassa ja velkaa on mittavasti.

Voisiko uusi finanssikriisi lähteä Kiinasta, onko uhka yhä olemassa?

”Teoriassa kyllä, mutta sijoittajat ja Kiinan valtiokin on oppinut finanssikriisistä. Mutta onhan tämä varoitus siitä, että siellä on isoja ongelmia”, Suominen toteaa.

Suomisen mukaan markkinoiden jatkuva iloinen nousuvirtaus onkin varmasti heikompaa tästä eteenpäin.

Tervetullut korjausliike

Helsingin pörssissä alkoi korjausliike syyskuun alussa, joskin viime päivinä on taas nähty varovaista nousua. Oliko korjausliike tervetullut?

”Ehdottomasti oli. Se ottaa turhia ilmoja ja odotuksia pois, mikä on ihan hyvä. Pysyy sellainen terve järki sijoittamisessa”, Lang sanoo.

Kullaksen mukaan suomalaisten taloustaito varsinkin pörssin suhteen näyttää parantuneen huomattavasti.

”Uskon, että meillä on aikamoinen määrä piensijoittajia, jotka ovat vain iloisia siitä, että nyt taisi tulla pieni oston paikka”, Kullas sanoo.

Suominen sanoo, että kyseessä oli odotettu korjaus.

”Oikeastaan puolitoista vuotta markkinoilla jokainen pikku lasku on ollut oston paikka. Ehkä tähän aletaan tuudittautua liian voimakkaasti – säikähdetäänkö enää mistään?”

Suomisen mukaan on jo hieman epärealistista, jos jokainen pienikin lasku on aina oston paikka.

Loppuvuonna lisää heiluntaa?

Ilmassa on kuitenkin hermostuneisuutta, onko loppuvuonna odotettavissa korjausliikkeitä?

”1,5 vuotta on nyt vedetty iloista hurlumhei-nousua. Nyt on selvää että kasvuhuippu on ohi, elvytystä pitää alkaa vähentämään, mistä tuli nyt USA:n keskuspankinkin suunnasta vihjeitä. Tiedossa on myös, että Kiinan kasvu on hidastunut”, Suominen sanoo.

Suominen uskoo kuitenkin, että lähinnä tullaan näkemään pientä hermoilua.

”Mitään isoa uutta suuntaa markkinoissa ei ole nähtävissä, ehkä enemmänkin lupausta siitä mihin saadaan tottua.”

Aktian Lang toteaa, että koronapohjien jälkeen kasvuluvut ovat olleet hurjia.

”Meillä on kuitenkin hyvää tuloskasvua ja keskuspankkikorot pysyvät alhaalla, eli ei tästä mitenkään voi lähteä ennustamaan pysyvämpää laskumarkkinaa. Värinä ja heilunta varmaan kasvaa, mutta ei tässä kirvestä kaivoon pidä heittää missään nimessä.”

