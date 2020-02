Uusi koronavirustyyppi COVID-19 on lisätty yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Tartuntoja on 19.2.2020 mennessä rekisteröity maailmanlaajuisesti yli 73 000. Kuolleita on yli 2000.

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Elina Lepomäki huomauttavat, että Suomessa koronavirus muodostaa kansalliseen terveyteen ja hyvinvointiin toistaiseksi vain uhan, sen sijaan epidemian talousvaikutukset näkyvät Suomessa jo nyt.

”Suomen sairaaloissa on hyvä valmius hoitaa koronavirusinfektioita eristysolosuhteissa, mutta onko kansallisesti varauduttu lisääntyneisiin sairaalahoitopaikkoihin? Jos virustartunta osuu heikkoihin vanhuksiin, riski joutua sairaalahoitoon on suuri. Pelkässä kotihoidossa on tällä hetkellä 60 000 vanhusta. Miten iäkkäitä vanhuksia hoidetaan epidemia-tilanteessa, kun kotihoidossa vanhusten ja hoitajien jaksaminen on muutenkin äärirajoilla”, Laiho kysyy.

He nostavat esiin myös lääkkeiden saatavuusongelmat.

”Koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamiin lääkkeiden toimitusongelmiin tulisi valmistautua ennakolta, nyt kun lääkkeitä on vielä saatavilla. Sama koskee myös hoito- ja suojavarusteita. Jos niitä ei ole etukäteen osattu tilata riittävästi, Suomi voi jäädä nuolemaan näppejään tai hinta nousee tuntuvasti”, Lepomäki huomauttaa.

Hän lisää, että kansainvälisten arvoketjujen vuoksi koronavirus vaikuttaa Suomeen taloudellisesti jo nyt.

”Moni suomalainen yritys tilaa välituotteita tai komponentteja Kiinasta. Kun ihmiset ovat karanteenissa ja tehtaat kiinni, joutuu moni suomalainenkin yritys pian sulkemaan tuotantonsa”, Lepomäki ennakoi.

THL ja sairaanhoitopiirit ovat tehneet toimenpideohjeita hoitohenkilökunnalle epäiltäessä koronaviruksen aiheuttamaa infektiota. Myös puolustusvoimat ovat tehneet suunnitelman yhteistyössä THL:n kanssa.

”Kansallisissa ohjeistuksessa tulisi kiinnittää huomiota sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ohella myös muihin toimijoihin kuten kauppojen, päiväkotien ja koulujen henkilökuntaan ja heidän tiedottamiseen miten toimia tautiepäilyn kohdatessa. Yksi sairastunut päiväkotilapsi voi ehtiä sairastuttaa jo monta ihmistä ennen kuin tilanteeseen havahdutaan. Talvilomasesongin ollessa kuumimmillaan, ihmiset matkustavat myös mantereiden välillä, mikä lisää tartuntariskiä”, Laiho ja Lepomäki muistuttavat.

