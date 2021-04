Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kommentoi kovin sanoin turpeen käytön alasajoa Suomessa. Hän vaatii ratkaisuja, jotka rakentavat siltaa ja siirtymää, jotta esimerkiksi pienillä turvetta käyttävillä kunnallisilla lämpölaitoksilla jää aikaa varautua muutokseen ja kalliisiin investointeihin, joita uudet lämmitysmuodot vaativat.

”Sovimme hallituksen aloittaessa, että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Näin totisesti on tapahtunut. Päästökaupan hinta, turpeeseen kohdistuva kriittinen keskustelu sekä energiaveron nosto ovat ajaneet turpeen käytön nopeasti alas. Liian nopeasti. Tavoite turpeen energiakäytön puolittamisesta saavutetaan arviolta jo ensi vuonna, kahdeksan vuotta etuajassa”, hän toteaa julkisuuteen toimitetussa avoimessa kirjeessään.

Saarikon mukaan sen sijaan muut yhdessä sovitut tavoitteet, kuten sähkön ja lämmön huolto- ja toimitusvarmuuden turvaaminen, hallittu siirtymä ja alueellinen sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat vaarassa.

”Turpeesta saa leipänsä muutama tuhat suomalainen. Heidän asiansa on hoidettava kunniallisesti. Jos apua ei löydy odotetulla tavalla EU:n rahoista, on asiat hoidettava omien päättäjiemme kesken. On huomioitava myös huoltovarmuus sekä maatilojen eläinten ja ruuan kasvatukseen liittyvät turvetarpeet”, hän vaatii.

”Vai haluaako tosiaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta niin ikään korostava hallitus todella selittää seuraavaksi ihmisille sitä, miksi kerrostalossa asuvan yksinhuoltajan tai rivitalossa asuvan pienituloisen eläkeläisen lämmityslasku nousee? Emmekö oppineet mitään sähkönsiirtohintojen härdellistä”, Saarikko jatkaa.

Keskustan puheenjohtaja sanoo suoraan, ettei voi sulattaa ajatusta siitä, että kotimainen energiantuotannon muoto ajetaan alas samalla, kun fossiilista tavaraa tuodaan edelleen ja kasvihuoneiden ja kotieläintilojen tarvitsemaa kasvu- ja kuiviketurvetta joudutaan hakemaan ulkomailta.

”Suomessa on alueita, joissa on nyrkit taskussa turveratkaisuista. Se ei tiedä hyvää tulevien ilmastotoimien kannalta. Politiikan pitää olla reilua. Poliitikon velvollisuus on perustella päätöksiä, mutta myös myöntää virheensä. Turpeessa muutos on nyt liian raju. Se ei ole hyvä alan toimijoiden kannalta, ei huoltovarmuuden kannalta, ei kotien lämmityksen tai turpeen muiden käyttötarpeiden kannalta.”

Huoltovarmuuskeskus varoitti huhtikuun alussa turvetuotannon liian nopeasta ja hallitsemattomasta alasajosta.

Polttoturve on keskeinen elementti Suomen energiahuoltovarmuudessa. Turve on kotimaisista kiinteistä polttoaineista ainoa, jota voidaan varastoida merkittäviä määriä muutaman vuoden ajan. Turve kattaa noin 5-7 prosenttia Suomessa käytettävistä energialähteistä, mutta sen rooli energiahuoltovarmuudessa on tätä huomattavasti suurempi.

Energiasektorin lisäksi turvetuotannon alasajolla on vaikutuksia kasvu- ja kuiviketurpeen kotimaiseen tuotantoon, joka käytännössä loppuu polttoturpeen tuotannosta luovuttaessa.

