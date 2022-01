Kansalaisten näkemys Suomen Nato-jäsenyyteen on ollut vuosikaudet nihkeä.

Vastaavalla tavalla Natoon ovat suhtautuneet kotimaisten poliitikkojen enemmistö ja heidän puolueensa.

Vladimir Putinin uhopolitiikka on muuttanut kaiken. Se miten Venäjän presidentti kalistelee aseita Ukrainassa ja aiheuttaa jännitteitä myös Itämerellä, on saanut suomalaiset yhä vakuuttuneemmiksi siitä, ettei ajatus kuulumisesta läntiseen puolustusliittoon tunnukaan enää niin mahdottomalta.

Osansa lienee tehnyt se, että vastaava ajattelu on voittanut alaa myös Ruotsissa. Ja se, että Yhdysvaltain presidentin nimi ei ainakaan tällä hetkellä ole Donald Trump.

Niinpä kun Helsingin Sanomat julkaisi maanantaina Nato-kannatusmittauksen, kielteisyyden väheneminen kansalaisten keskuudessa ei ollut suuri yllätys. Jäsenyyden vastustajien osuus oli laskenut 42 prosenttiin, kun aiemmin osuus oli ollut vähintään puolet.

Nato-jäsenyyden kannattajia suomalaisissa on nyt 28 prosenttia, mikä on HS-gallupien historiassa korkein lukema.

Liittoutumisen kannattajien osuus on nyt enemmän kuin Nato-myönteisten kokoomuksen ja rkp:n yhteenlaskettu osuus puoluegallupeissa. Se antaa viestiä siitä, että ilmiö laajenee, sillä tosiasiassa kokoomuksenkin äänestäjistä vain noin puolet kannattaa jäsenyyden hakemista.

Ilmiön ovat haistaneet puolueista ainakin vihreät ja perussuomalaiset, joiden kannattajista noin kolmannes kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Niissä pohditaan tämän kevään aikana turvallisuuspoliittisia ohjelmien uusimista, joskin niiden vanhat ohjelmat on tehty aivan tosiin olosuhteisiin ja vuoden 2023 eduskuntavaalitkin lähestyvät.

Käytännössä ohjelmien uusiminen tarkoittanee aiempaa myönteisempää suhtautumista Nato-jäsenyyteen.

Yksi avaus kuultiin eduskunnan perussuomalaiselta puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajalta Jari Ronkaiselta, joka kertoi Nato-kielteisyytensä lievenemisestä tänään Uudessa Suomessa.

”Sehän on huono poliitikko, joka ei pysty pitämään tuntosarvia pystyssä ja haistelemaan maailmantilannetta ja tekemään Suomen edun mukaisia ratkaisuja, kun tilanne tulee käsille. Turha meidän on siinä vaiheessa enää Nato-jäsenyyttä lähteä hakemaan, jos täällä on kriisi päällä”, hän pohti.

Nato-jäsenyyden avoimia puolesta puhujiakin näistä puolueista jo löytyy (Ronkainen ei heihin kuulu), mutta jonkinmoinen matka lienee siihen, että vihreät ja/tai perussuomalaiset siirtyisivät kokoomuksen ja rkp:n tapaan puolueina Suomen Nato-jäsenyyden kannattajiksi.

Muilla puolueilla matka on vielä pitempi. Pientä liikettä näkyy tosin ainakin sdp:ssä, jonka europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri on kallistunut Suomen Nato-jäsenyyden suhteen myönteisemmälle puolelle Venäjän viimeaikaisten uhotoimien seurauksena.

Eri puolueissa on siis Ronkaisen mainitsemat tuntosarvet pystyssä. Samalla keskusteluun on tullut mukaan Nato-myönteisyyttä ruokkiva ilmiö, kun poliitikot seuraavat kansalaismielipiteen muutosta ja kansalaiset poliitikkojen näkemysten vaihtumista.

Ruotsi-ulottuvuuttakaan ei jatkon kannalta pidä unohtaa. Tuoreessa HS-gallupissa Nato-myönteisten osuus nousi Suomessa jo 38 prosenttiin, jos Ruotsi hakisi jäsenyyttä.

LUE MYÖS: