Intian koronakäyrä on jälleen lähtenyt jyrkkään nousuun, sillä päivittäin maasta löydetään arviolta 270 000 uutta tapausta. Tartuntojen odotetaan kääntyvän laskuun ensi viikon huipun jälkeen. Omikron-tartuntoja on virallisesti löydetty alle 6500.

Suuret kaupungit kuten Delhi ja Mumbai ovat suljettuja viikonlopun ajaksi ja monessa osavaltioissa on yöaikaan ulkonaliikkumiskielto.

"Samankaltaisia jaksoja saattaa tapahtua lähitulevaisuudessa", YK:n Intian talousennuste totesi lausunnossaan.

Maassa on parhaillaan menossa tulevien osavaltiovaalien kampanjointi ja monet poliitikot viis veisaavat koronarajoituksista. Massatapahtumia järjestetään ilman turvavälejä, sillä monien poliitikkojen mukaan intialaisilla on ”ainutlaatuinen vastustuskyky koronaa vastaan”. Lisäksi eri puolilla Intiaa juhlitaan sadonkorjuujuhlia, joiden seremonioihin kuuluu pyhässä Ganges -joessa kylpeminen.

Pääministeri Nardendra Modi vetosi kansaan perjantaina pitämässä puheessaan.

”Yhdessä pystymme taistelemaan koronaa vastaan”, hän sanoi.

Intia on juuri toipunut tuhoisasta delta-variantista, joka vaati 240 000 ihmishengen viime vuoden huhti-kesäkuussa ja häiritsi talouden elpymistä. Maassa on molemmat rokotteet saanut vasta alle puolet väestöstä ja kolmas kierros on vasta aluillaan.

Normioloissa maailman viidenneksi suurimman talouden nopea kasvu on tärkeä koko maailmalle. Viime vuoden kolme viikkoa kestänyt totaalisulku ja sen jälkimainingit iskivät pahan loven kulutukseen.

Intian talouden elpyminen näytti olevan vakaalla tiellä rokotusten, löysentyneiden rajoitusten ja tukevan finanssi- ja rahapolitiikan avulla. Maan bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 6,7 prosenttia tänä vuonna ja inflaation odotetaan hidastuvan.

Elpyminen on kuitenkin epätasaista ja siihen liittyy koronaan takia useita epävarmuustekijöitä ja riskejä. Viivästynyt työmarkkinoiden elpyminen ennustaa vakavia taloudellisia vaikeuksia suurille väestöryhmille, YK huomauttaa.

Vankan kasvun saavuttaminen on ratkaisevan tärkeää torjuttaessa alueen köyhyyden ja epätasa-arvon kasvua. YK:n mukaan viennin kasvu ja julkiset investoinnit tukevat taloutta. Koronan lisäksi korkea öljyn hinta ja hiilen puute voivat kuitenkin jarruttaa taloudellista toimintaa lähitulevaisuudessa.

