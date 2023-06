Vihreiden puheenjohtajaksi lauantaina valittu toisen kauden kansanedustaja Sofia Virta linjaa, että neljän vuoden päästä vihreät ”tulee takaisin” isompana ja vaikutusvaltaisempana.

”Puolueena, joka on hakenut nyt menetetyt paikat takaisin ja joka hätyyttelee kymmenen vuoden päästä pääministeripuolueita”, hän sanoi linjapuheessaan vihreiden puoluekokouksessa sunnuntaina.

Virran mukaan vihreät tulee tekemään kaikkensa sen eteen, että Suomi pitää kiinni ilmastotavoitteista ja vauhdittaa kaikin keinoin vihreää siirtymää.

“Kaikenlaiset muut päätökset olisivat typeryyttä. Ja jos tätä mahdollisuutta ei nyt säätytalolla päätetä kirjata kaikin keinoin edistettäväksi, niin me tulemme oppositiota tekemään kaikkemme, että käsijarru sekä ilmaston että tämän maan talouden turvaamiseksi saadaan irti.”

Virran mukaan nyt tarvitaan nopeita, päättäväisiä politiikkatoimia, sillä Suomi on jo verrokkimaita jäljessä.

”On kiire tehdä tästä maasta se kaikkein houkuttelevin maa näille miljardiluokan investoinneille. On yhdentekevää, millä nimellä vihreää siirtymää valtaa pitävät tahot haluavat kutsua - oleellista on, että vihreä siirtymä on jo käynnissä. ”

Sofia Virran mukaan vihreät tukee presidentinvaaleissa Pekka Haavistoa, joka tällä viikolla suostui valitsijayhdistyksen presidenttiehdokkaaksi.

LUE SEURAAVAKSI: